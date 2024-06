Gabon : COREX International, ce discret leader du traitement du fret aérien

Ecouter l'article

Créée en 2009 sous l’impulsion d’une poignée d’irréductibles cadres et agents Gabonais issus du sérail Air Gabon puis Gabon Airlines, Corex International est aujourd’hui le discret leader dans le traitement du fret aérien. En à peine quinze ans, la PME fondée par Jacob CABINDA ancien dirigeant d’Air Gabon et de Gabon Airlines, s’est positionnée comme la plaque tournante du segment du secteur du transport aérien. Et les chiffres sont impressionnants. Grâce à une collaboration avec plusieurs compagnies aériennes et surtout son partenariat avec les majors tels que DHL et NAM (Network Airlines Management), Corex International aujourd’hui, quinze ans après sa création se positionne plus que jamais comme un acteur majeur du fret aérien avec 500 Tonnes de Fret à l’Import et 70 tonnes de fret à l’Export par mois.

En effet, si en 2022, selon les données de la Direction Générale de l’Economie, le secteur du transport aérien qui a maintenu son trend haussier avec un volume de fret qui s’est apprécié de 7% à 12 604 tonnes, c’est en grande partie en lien avec la solidité d’opérateurs tels que Corex International qui au fil des ans, a su allier expérience, efficacité et rigueur sous le leadership de son Administrateur Directeur Général Didier KOUAKOUA, ingénieur en aéronautique de formation, ancien dirigeant d’Air Gabon, de Gabon Airlines, a donc largement su tirer son épingle du jeu.

Une aventure entrepreneuriale et une expérience qui pourrait servir l’ambition de l’Etat dans le secteur aérien

Photo de famille au terme de la cérémonie de cérémonie de remise de médailles à COREX © D.R.

Acteur majeur du fret aérien dans le pays comme évoqué précédemment, cette belle aventure entrepreneuriale a jusque-là permis d’embaucher une soixantaine d’employés, tous Gabonais. Des employés qui, en dépit des nombreuses restrictions imposées par la Covid-19 il y a quelques années, n’ont pas perdu leurs emplois, preuve que l’humain est bien au centre du développement au sein de Corex International. Une entreprise qui dispose par ailleurs des magasins appropriés avec une capacité importante de stockage à sec (Général Cargo) de plus de 100 tonnes et de stockage en machine réfrigérante (chambres froides et congélateurs) ou de capacité maximum de 30 tonnes de produits agroalimentaires et pharmaceutiques.

Tous ces entrepôts de stockage à Libreville comme à Port-Gentil sont protégés grâce à un système de vidéosurveillance et des mesures de sécurité qui ont fait toutes leurs preuves. Corex International, grâce à son système informatique (GEDAC) permet un suivi ininterrompu du colis à chaque étape de son processus d’acheminement à partir de sa date d’acceptation jusqu’à la livraison. Le traitement du fret contenant les matières dangereuses et courrier diplomatique est assuré par un personnel qualifié DGR CAT6.

Le Délégué spécial de la commune de Libreville le Général Judes Rapotchombo présent lors de la remise des médailles aux employés de COREX © D.R.

La PME Gabonaise, spécialiste en transport multimodal, certifiée Qualité ISO 9001 version 2015 par le bureau Veritas et unique opérateur de ce segment disposant de l’agrément d’opérateur d’assistance en escale délivré par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), peut par ailleurs être un atout non négligeable pour l’Etat Gabonais car elle ambitionne d’étendre ses activités dans les marchés émergents et ainsi devenir une entreprise de gestion aéroportuaire proposant un éventail de services complets.

Des services assurés par des employés dévoués, qui ont d’ailleurs été récompensés ce samedi 15 juin à Libreville, dans le cadre d’une cérémonie de remise de médailles sous fond de célébration des festivités du travail. Ce sont ainsi une douzaine de médailles en or, dont deux à titre posthume, qui ont été remises à la fois par l’administrateur directeur général de Corex International et par sa directrice générale adjointe, permettant au passage de souligner et magnifier le sacrifice quotidien de ces agents qui n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfecit.