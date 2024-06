Gabon : l’Association Ascendance fait des heureux à l’occasion de la fête des pères 

Ecouter l'article

C’est « la main sur le cœur » que l’Association Ascendance, conduite par son président Pambou Davy Joël, a célébré la fête des pères ce 16 juin 2024 aux côtés des papas du Grand Libreville. Un moment de convivialité au cours duquel des centaines de personnes ont pu bénéficier de nombreux présents.

C’est dans la continuité de la célébration de la fête des mères, organisée le 26 mai dernier à l’honneur des mamans du Grand Libreville, que l’Association Ascendance s’est de nouveau distinguée ce 16 juin, en mettant cette fois en avant les papas. Si la journée a débuté par une opération de nettoyage du site du Centre international de civilisation bantu (CICIBA), où vivent des milliers de familles dans des conditions difficiles, l’œuvre de charité s’est poursuivie en après-midi, avec la distribution de présents à une centaine d’hommes.

L’Association Ascendance célèbre des pères

C’est en reconnaissance des « nobles valeurs qu’ils transmettent au prix de nombreux sacrifices », que Pambou Davy Joël et ses camarades de l’Association Ascendance se sont faits le devoir d’apporter leur reconnaissance aux pères de famille, « en les gratifiants de quelques présents », comme l’a martelé le président Pambou Davy Joël. « Chers pères ! C’est en tant que fils, mais également au nom de l’ensemble des membres de l’Association Ascendance, que je viens saluer et féliciter votre exemplarité et votre résilience à assurer au quotidien votre lourde mission de chef de famille », a poursuivi le président de ce mouvement associatif.

Un geste d’attention que n’a pas manqué de relever le chef du quartier Okala Ciciba, par ailleurs président de l’Association des chefs de quartiers du Grand Libreville. En effet, tout en souhaitant la plus chaleureuse bienvenue aux membres du bureau d’Ascendance, Obiang Gabriel n’a pas manqué de remercier ses bienfaiteurs pour « la célébration de la fête des mères » à laquelle il a pris part, mais aussi pour « l’assainissement du site du CICIBA » pour lequel il dit se battre depuis qu’il est chef de ce quartier, mais surtout pour « l’inattendue célébration des pères » qui, selon lui, n’est pas passée à la trappe grâce à l’initiative des membres de cette association à qui il a souhaité une très bonne continuation.



Revenant à son tour sur l’opération de nettoyage du site du CICIBA qui a eu lieu quelques heures plus tôt, le Vice-président d’Ascendance, Ricky Mpegha a tenu à rappeler les enjeux de cette opération. « Vous êtes sans ignorer que sur ce site vivent des centaines de personnes dans des conditions difficiles. Nous avons donc estimé qu’il était de notre devoir de contribuer modestement à l’amélioration du cadre de vie de ces personnes. L’opération que nous avons menée a consisté à dératiser, désinfecter et nettoyer ce site », a-t-il indiqué. Notons que l’Association Ascendance, qui existe depuis 1998, et qui s’est donnée pour mission d’œuvrer à la solidarité, en donnant le sourire aux plus nécessiteux, entend accentuer ses actions, au regard notamment des besoins importants des populations.