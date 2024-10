Gabon : l’évolution de la dette publique du Gabon entre 2018 et 2023

Ecouter l'article

Entre 2018 et 2019, la dette publique du Gabon représentait environ 58 % du produit intérieur brut (PIB), marquant une période de stabilité. Cependant, avec l’impact de la pandémie et des engagements pris en 2020 et 2021, la dette publique a atteint 70 % du PIB en 2021, soit une augmentation de plus de 12 points de pourcentage en seulement trois ans. Cette hausse a principalement été attribuée aux nouveaux emprunts, qui ont atteint près de 1,5 milliard de dollars en 2021, afin de financer les remboursements anticipés et les mesures de soutien économique. En 2022, la dette a légèrement augmenté pour atteindre 72 % du PIB, avant de se stabiliser en 2023, grâce à une meilleure gestion de la dette et aux premiers remboursements des Eurobonds.

2018-2023, le grand dérapage

La période 2018-2023 marquait le grand dérapage. Les dépenses publiques ont également suivi une tendance à la hausse. En 2018, elles représentaient environ 32 % du PIB, principalement allouées aux dépenses sociales et aux infrastructures. Toutefois, avec les crises successives, notamment la pandémie de COVID-19, les dépenses publiques ont grimpé à 38 % du PIB en 2020, marquant une augmentation de près de 6 points de pourcentage en deux ans. En 2021, les dépenses ont atteint un pic, représentant près de 40 % du PIB, en raison des mesures de relance et des projets d’investissements publics massifs, notamment dans les infrastructures routières et le secteur de la santé. Les dépenses se sont maintenues à environ 37 % du PIB.

Hausse des niveaux d’emprunts

Dans ce sillage, la période 2020-2021 a ainsi été marquée par une augmentation des nouveaux emprunts, principalement destinés au remboursement anticipé des eurobonds arrivant à échéance en 2023 et 2024. Cette stratégie visait à éviter une accumulation excessive de dettes à court terme et à alléger les charges financières futures du pays, ce qui au final n’a pas été le cas. En outre, le gouvernement gabonais a dû réagir face aux chocs externes, tels que la hausse des prix des matières premières et l’impact de la guerre en Ukraine, qui ont aggravé la pression sur les finances publiques ces deux dernières années.

L’année 2022 par contre, a vu une stabilisation progressive de la dette, grâce à une reprise économique mondiale partielle et une meilleure gestion des flux financiers. Néanmoins, la dette publique est restée élevée en raison de la nécessité de soutenir la croissance économique et de financer les projets structurants du pays. En 2023, le Gabon a mis en œuvre une stratégie d’endettement plus mesurée, avec un focus sur la viabilité de la dette, tout en continuant de rembourser ses dettes antérieures et en finançant les projets nationaux prioritaires. Sur le papier donc, tout semblait maîtrisé.

Le gouvernement actuel sur tous les fronts



Alors que l’évolution de la dette publique entre 2018 et 2023 devait montrer la capacité du Gabon à ajuster ses politiques financières en fonction des circonstances économiques internationales et des besoins internes, il n’en a rien été. La direction stratégique adoptée par le gouvernement actuel qui a hérité d’une dette de plus de 7130 milliards de FCFA, vise désormais à maintenir une trajectoire d’endettement soutenable, tout en permettant au pays de continuer à investir dans des secteurs clés pour son développement économique.