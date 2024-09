Gabon : 4697,4 milliards de dettes contractées entre 2018 et 2022 par le régime déchu

Ecouter l'article

En dépit d’une couverture de risques de plus en plus faible en raison d’une gouvernance mitigée, le Gabon a renforcé son niveau d’endettement au cours de la dernière décennie. Les mobilisations sur financements extérieurs (FINEX) et intérieurs (FININ) sur la période 2018-2022, se sont ainsi élevées à 4697,4 milliards de FCFA dont 59,1% de tirages extérieurs et 40,9% de tirages intérieurs. Si ces financements sont en baisse de 2,8% comparativement à la période précédente, ils s’inscrivent dans un contexte différent. Moins propice à l’endettement. Toute chose que n’avait pas compris le régime déchu.

C’est ce qui ressort du document de cadrage relatif à l’exécution de la dette publique à moyen et long termes en 2023, réalisé par la direction générale de la dette. Sur la période 2018-2022, le régime d’Ali Bongo a mobilisé des financements exceptionnellement élevés. Bien qu’en baisse de près de 3% par rapport à la période 2014-2018, ces mobilisations sur financements extérieurs (FINEX) et intérieurs (FININ) se sont ainsi élevées à 4697,4 milliards de FCFA dont 59,1% de tirages extérieurs et 40,9% de tirages intérieurs. Et ce, en dépit d’une forte exposition aux risques de taux d’intérêt.

En effet, avec des tirages sur financements extérieurs qui se chiffrent à 2774,6 milliards de FCFA, soit une baisse de 13% par rapport à la période 2017-2021. Un résultat qui se justifie par le recul des décaissements sur les emprunts multilatéraux, commerciaux et ceux réalisés sur le marché financier international selon la direction générale de la dette. Sur la période sous-revue, ce sont ainsi 395,2 d’emprunts bilatéraux qui ont été enregistrés. 1301,3 milliards de FCFA d’emprunts multilatéraux et 1051,2 milliards de FCFA d’emprunts sur les marchés financiers internationaux, dont plus de 397 milliards de FCFA d’un eurobond à rembourser dès l’année prochaine.

Les emprunts sur le marché des titres publics de la CEMAC plébiscités

Concernant le volet relatif aux tirages sur financements intérieurs (FININ). Ils se sont chiffrés à 1922,8 milliards de FCFA entre 2018 et 2022. En hausse de 16,8% par rapport à la période 2017-2021. Cette situation résulte essentiellement de la présence remarquée et affirmée du Gabon sur le marché financier régional, devenu en quelques années son nouveau terrain de jeu. Ainsi, ce sont 1905,8 milliards de FCFA qui ont été collectés sur ce marché par le Trésor public. C’est bien plus que les emprunts extérieurs bilatéraux, multilatéraux et commerciaux réunis.