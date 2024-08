Gabon : les orientations en 6ème et vers l’ETP disponible dès ce 26 août 2024

Ecouter l'article

Le Secrétaire Permanent du Secrétariat d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle (SOSUP) porte à la connaissance de l’ensemble des élèves et du public que les résultats définitifs des orientations en 6ème et vers l’enseignement technique et professionnel sont disponibles et affichés au siège social du SOSUP.

Par ailleurs, ces résultats seront disponibles dès le lundi 26 août 2024 dans les différents établissements secondaires, les Directions d’Académie Provinciales et des Directions de Zones Académiques.

A cet effet, les élèves sont invités à se rendre sur les lieux suscités afin de prendre connaissance desdits résultats et d’entreprendre les procédures administratives relatives à leur inscription dans les différents établissements vers lesquels ils ont été orientés.

Il convient de préciser qu’en application de l’article 14 du décret n°0065/PR/MESRSIT du 12 février 2024, tout élève qui ne respectera pas l’orientation dans les procédures d’inscription ne pourra prétendre au versement de l’allocation d’études.

Pour toute information complémentaire, s’adresser au SOSUP situé au 5eme étage de l’immeuble SATCON sis à Montagne Sainte; contacts: 060 42 22 22 / 077 60 66 40, email : cabinetsosup@gmail.com