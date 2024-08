Gabon : l’association Ditasse dit « oui » à la politique du président de la transition

Ecouter l'article

Les locaux de la Chambre de commerce de Libreville ont servi de cadre ce vendredi 23 août 2024 à la rencontre des fils et filles de la Nyanga réunis au sein de l’association Ditasse. Ces derniers ont apporté leur soutien au président de transition. Un « OUI » qui résulte des nombreuses actions menées par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema dans la cinquième province du Gabon dont les originaires ne souhaitent que la continuité.

L’association Ditasse est un groupement des enfants de la Nyanga. Cette initiative, portée par des valeurs de solidarité et de détermination, vise à insuffler un nouvel élan au développement de cette partie du pays. Ditasse, qui veut dire « la pensée ou la réflexion » en langue Ipunu envisage l’émergence de la Nyanga avec l’implication et les efforts consentis de ses fils et filles. A cet effet, le 23 août dernier les membres de cette plateforme se sont réunis dans les locaux de la chambre de commerce de Libreville.

«oui» à la politique du général Brice Clotaire Oligui Nguema

Selon la présidente Yolande Ibinga épouse Koumba les nynois se sont mobilisés pour écouter le « Oui de la Nyanga tout simplement parce que le 30 août 2023, nous avons été libérés. Nous étions attachés et ce jour nous avons vu tous les gabonais sur la route c’était un soulagement et de ce soulagement nous avons vu la vision du chef de l’etat le général Brice Clotaire qui fait des choses extraordinaires parce que au terme des 12 mois, nous constatons déjà des avancées. Il a dévoilé qu’il ferait la construction du port en eau profonde de Mayumba ».

Ditasse dont le credo est « une lueur d’espoir retrouvée », salut ainsi les projets infrastructurels mis en place par le numéro un gabonais. Non sans manquer de préciser qu’il ne s’agit pas ici de la campagne référendaire. « Aujourd’hui nous allons avoir des infrastructures, y’a la route de Ndindi donc nous disons oui à toutes ces choses ce n’est pas à cause du référendum ou de la constitutions car ce n’est pas encore sortie et nous ne pouvons pas encore dire oui à quelque chose que nous n’avons pas encore lu mais nous en amont nous venons dire oui pour tout ce qu’il a déjà fait en 12 mois ». Il faut dire que la rencontre s’est tenue dans la convivialité avec en prime des prestations d’artistes et s’est clôturée autour d’un cocktail.