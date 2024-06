Industrie : le Gabon veut s’inspirer du modèle Sud-coréen

Ecouter l'article

La Corée du Sud, ce pays d’Asie tient sa force économique de son industrie qui a représenté en 2020 25 % du PIB selon les données de la Banque Mondiale. Ainsi, grâce à son expertise technologique avérée, le Gabon qui souhaite voir son secteur industriel se développer, ambitionne de se faire accompagner par la Corée du Sud avec pour objectif de parfaire une coopération économique. C’est ce qui ressort d’une rencontre qui s’est tenue le 6 juin dernier entre le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bordette et l’Ambassadeur de Corée au Gabon, Songe Bum Shin.

Avec un savoir-faire exceptionnel et une grande expérience, la Corée du Sud qui était l’un des pays les plus pauvres du monde dans les années 1950, dispose de tous les atouts en matière de développement des ressources humaines, d’industrialisation et de transformation numérique. La preuve aujourd’hui elle occupe la place de l’un des champions mondiaux de l’électronique et des nouvelles technologies et le 11ème pays le plus riche du globe. Ce qui lui a d’ailleurs valu l’appellation de « miracle coréen » .

La Corée du Sud un véritable modèle pour le Gabon

En effet, la Corée du Sud, c’est d’abord une réussite économique d’une ampleur et d’une rapidité exceptionnelles, pourtant le pays dispose de peu de richesses naturelles. Elle fabrique la moitié des mémoires d’ordinateur dans le monde et s’impose dans les téléphones portables et les smartphones et ses habitants disposent d’un taux d’accès à l’internet à haut et très haut débit sans équivalent. Le Gabon qui est le 5ème producteur du pétrole en Afrique a pour principales industries le pétrole, l’extraction minière et le bois prévoit donc profiter de l’expertise avérée de ce pays d’Asie afin de promouvoir et développer l’innovation dans les domaines de l’industrie et des nouvelles technologies.



Une initiative qui est d’ailleurs fortement appréciée par le ministre de tutelle. La preuve le 06 juin dernier, le Dr. François Mbongo Rafemo Bourdette et l’Ambassadeur Sud-Coréen Son Excellence Songe Bum Shin évoquaient les questions en lien avec une coopération industrielle entre les deux nations. Laquelle coopération vise à impulser un souffle nouveau au secteur de l’industrie, en vue d’une pour la diversification de notre économie. Gageons que le ministre de l’industrie saura s’inspirer du modèle qui lui est présenté afin de réellement booster ce secteur comme il ne cesse d’ailleurs de réaffirmer son engagement à trouver des solutions face aux difficultés rencontrées par les différentes industries qui participent à la croissance économique du Gabon.