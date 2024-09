Gabon : les Aventures mystérieuses de Patrick Nguema Ndong bientôt adaptées au cinéma

Follow on X

Le ministre de la Communication et des Médias Laurence Ndong a reçu en audience une délégation du cabinet Juridaf du Cameroun le lundi 16 septembre 2024 à Libreville. Occasion pour ladite délégation de procéder à la présentation d’un projet visant à adapter les œuvres artistiques et radiophoniques du célèbre animateur radio gabonais Patrick Nguema Ndong au cinéma et à la télévision. Il s’agit d’un projet qui une fois finalisé sera réalisé par Samantha Biffot.

Comme le dit une expression populaire, « L’artiste ne meurt jamais, il survit à travers ses œuvres ». Une assertion qui s’applique à l’héritage laissé par l’animateur de renom Patrick Nguema Ndong décédé le 23 décembre 2021 à Libreville. En effet, une délégation du cabinet juridique Juridaf du Cameroun, spécialisé aussi bien dans le contentieux bancaire que dans les questions liées à la propriété intellectuelle, a été reçue par la ministre de la Communication et des Médias. La rencontre qui a eu lieu en présence des représentants de la famille de l’illustre disparu avait pour objectif de présenter le projet à Laurence Ndong.

« Les aventures mystérieuses » bientôt aux grand et petit écrans

Selon Mamadou Yaya, représentant dudit cabinet, « Il s’agissait simplement de discuter des modalités d’adaptation de cette œuvre. Madame la ministre a été très intéressée par le projet. J’ai vu qu’ils étaient déjà en train de réfléchir sur la possibilité de relancer cette production ». Un échange qui s’est soldé par une note positive, car le membre du gouvernement a donné son accord de principe.

Il faut dire que cette démarche est une initiative de la cinéaste gabonaise Samantha Biffot qui a pris attache avec ledit cabinet dans le but de matérialiser ce projet. Ainsi, parmi les nombreux programmes à succès de la radio panafricaine Africa N°1, « Les aventures mystérieuses » pourraient dans un futur proche connaître une adaptation à la télévision, voire au cinéma. Ces adaptations permettent de toucher un public plus large et d’explorer des aspects visuels de l’histoire qui ne pouvaient pas être pleinement développés dans le format radiophonique.

Rappelons que Patrick Nguema Ndong est né à Royat en France en 1957. L’animateur radio a bercé l’enfance et la jeunesse des millions d’Africains à travers son émission « L’aventure mystérieuse ». Laquelle reproduisait des histoires fantastiques dans lesquelles le sorcier Fifion Ribana, le général Mangani Mangwa ou le professeur Ebénézer Euthanazief étaient les principaux personnages dans la ville imaginaire de Bangos. Si cette initiative se concrétise, ces personnages s’inviteront aux petit et grand écrans.