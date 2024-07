Gabon : le Samu social en caravane de dépistage de la drépanocytose

Ecouter l'article

C’est dans le cadre de la célébration des 7 années d’existence du Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais que se déroule ce mardi 09 juillet 2024 à son siège une grande campagne de dépistage de la drépanocytose strictement gratuite. Une action qui démontre une fois plus l’implication du Coordonnateur général, Dr. Wenceslas Yaba à venir en aide aux plus démunis et qui permettra à ces derniers de pouvoir prendre connaissance de leur électrophorèse.

La drépanocytose est une maladie très grave qui affecte durement les personnes qui en sont atteintes en raison d’un diagnostic qui n’est pas souvent établi plutôt. Une pathologie handicapante qui affecte l’hémoglobine des globules rouges et rend la vie des drépanocytaires amères en cas d’absence d’accompagnement dans la prise en charge. Profitant de la célébration des 7 ans d’existence du Samu social gabonais, le Dr. Wenceslas Yaba dans le cadre des actions médico-humanitaire et sociales a lancé une caravane de dépistage ce 09 juillet au siège du Samu social sis au quartier Derrière la prison, dans le 1er arrondissement de Libreville.

Électrophorèse strictement gratuit au Samu social

Ainsi, durant toute cette journée, les équipes du Dr.Wenceslas Yaba sont à pied d’œuvre pour recevoir les populations qui souhaitent faire l’examen de l’électrophorèse afin de déterminer si ces derniers sont porteurs du gène S celui de la drépanocytose pour agir en conséquence. Notons que lors de la 3ème édition du congrès scientifique sur la drépanocytose qui s’est tenue le 4 juillet 2024, l’épouse du Chef de l’Etat, Zita Oligui Nguema avait annoncé la mise en place d’une unité de prise en charge de la drépanocytose. Et ce afin de lutter contre la transmission générationnelle de cette pathologie.

Ainsi cette action du Coordinateur du Samu social, le Dr. Wenceslas Yaba s’inscrit dans la vision du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema de promouvoir l’inclusion sociale. Depuis sa création, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais ne cesse de multiplier des actions à l’endroit des populations les plus vulnérables, notamment des circoncisions gratuites, la distribution des kits alimentaires et des médicaments. Nul doute que Samu social est un véritable outil indispensable qui contribue depuis 7 années déjà à l’amélioration du bien être des populations et ce à travers des soins de santé strictement gratuits.