Gabon : Zita Oligui Nguema pour la mise en place d’une unité de prise en charge de la drépanocytose

Ce jeudi 4 juillet 2024, s’est ouverte la 3ème édition du congrès scientifique sur la drépanocytose sous le thème, « la drépanocytose et les maladies du globule rouge dans le système de santé ». Un événement rehaussé par la présence de Zita Oligui Nguema, épouse du Chef de l’État par ailleurs présidente de la Fondation Ma Bannière, qui est engagée dans la lutte pour l’amélioration de la prise en charge des drépanocytaires.

La drépanocytose est une pathologie handicapante grave pour les personnes qui en sont atteintes. Afin de mettre en place des moyens efficaces pour lutter contre cette maladie, l’Organisation non gouvernementale (ONG) Drépazerocytose et la fondation Ma bannière dirigée par Zita Oligui Nguema, ont ouvert la 3ème édition des assises scientifiques sur la drépanocytose. L’objectif était de contribuer à faire reculer la drépanocytose, mais aussi de faire connaître la destination Gabon, comme une terre à la portée de la recherche médicale et du bien-être pour tous.

Zita Oligui Nguema engagée dans la lutte contre la drépanocytose

Consciente des limites auxquelles les personnes atteintes de drépanocytose font face, Zita Oligui Nguema a rappelé aux participants venus de différents horizons l’importance de lutter « contre la transmission générationnelle de la maladie ». Ainsi, l’épouse du Général de Brigade a annoncé la vision du gouvernement de transition pour venir en aide aux malades notamment « en mettant en place un centre intégré pour une prise en charge pluridisciplinaire et efficace pour les personnes souffrant de drépanocytose », toute chose qui leur permettra de bénéficier d’une meilleure prise en charge.



Présent lors de cette rencontre importante, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou a invité tous les acteurs réunis à une prise de conscience collective en matière de lutte contre la drépanocytose. Gageons que les recommandations qui découlent de ce 3e congrès seront intégrées aux politiques gouvernementales au regard des nombreuses difficultés auxquelles les personnes atteintes de drépanocytoses font face au quotidien.