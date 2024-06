Samu social : désormais des kits alimentaires pour les plus démunis dans les ambulances

Ecouter l'article

Afin de lutter efficacement contre l’exclusion sanitaire et sociale, le service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais ne cesse de venir en aide aux populations vulnérables en ce qui concerne l’accessibilité aux soins. La preuve, la structure coordonnée par le Dr. Wenceslas Yaba, procède désormais à la distribution des produits de première nécessité lors des interventions à domicile et ce gratuitement.

C’est la nouvelle fabuleuse que vient d’annoncer le Dr. Wenceslas Yaba dans une vidéo diffusée sur la page officielle du Samu social gabonais le 14 juin 2024. En effet, afin de venir à la rescousse des compatriotes en difficulté lors des interventions sur le terrain via l’ambulance de proximité , la structure d’aide sociale procédera désormais à la remise des kits alimentaires. « Nous allons 400 fois dans les maisons et parfois nous avons des compatriotes qui n’ont strictement rien à manger et donc qui ne peuvent pas prendre les médicaments que nous leur apportons. Désormais dans les ambulances, on mettra de la nourriture et de l’eau pour les plus démunis » a déclaré le Dr. Wenceslas Yaba.

Un outil indispensable à la santé

Ainsi à travers cette innovation, la structure à portée philanthropique réaffirme son engagement non seulement à offrir des soins de santé mais aussi à apporter du sourire aux personnes vulnérables. « Dans des endroits très reculés, les enfants tombent malades car ils consomment de l’eau non potable. Donc les bénéficiaires de cette initiative seront positivement touchés. Gloire à Dieu » a confié le Dr. Wenceslas Yaba qui n’a pas manqué de préciser que les cibles de cette opération sont des personnes qui sont dans la détresse, ceux qui n’ont pas la possibilité de pouvoir se nourrir. Car c’est cela la solidarité.

Ainsi, cette action sociale de plus s’inscrit véritablement dans la vision du chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema qui prône l’inclusion sociale mais surtout pour le bien-être des populations gabonaises. Mettre fin à la paupérisation en matière de santé est la mission que s’est donnée le coordinateur général du Samu social gabonais le Dr. Wenceslas Yaba et ses samu socialisés. D’ailleurs, une énième antenne provinciale s’est implantée à Ndendé dans la province de la Ngounié afin de répondre aux attentes des populations qui y résident.