Drépanocytose : caravane de dépistage à la fondation Jean-François Ondo

La prise en charge de la drépanocytose est un véritable problème de santé publique au Gabon. Devant la gravité de cette pathologie et pour établir une cartographie des personnes atteintes de la drépanocytose en vue d’inciter le gouvernement à plus d’implication, une importante caravane de dépistage et de prise en charge a été lancée du 17 au 18 juin 2024 à la Fondation Jean-François Ondo.

C’est au quartier Damas, dans le 5ème arrondissement de Libreville que plusieurs compatriotes ont effectué le déplacement en vue de prendre par part à l’importante caravane de dépistage sur la drépanocytose qui s’est tenue du 17 au 18 juin 2024 à la clinique du Professeur émérite en pédiatrie Alain Ondo. Une initiative louable qui a enregistré un engouement important au regard de la mobilisation des populations.

La fondation Jean François Ondo un refuge pour les drépanocytaires

Assis sous les tentes, à l’extérieur comme à l’intérieur de la clinique du Pr. Ondo, plusieurs parents accompagnés des enfants ou d’autres venus tout seul attendent d’être reçus par le personnel soignant qui est à pied d’œuvre pour venir en aide aux plus démunis. « Les personnes atteintes de la drépanocytose ne bénéficient pas de l’accompagnement du gouvernement. Il est important de faire le dépistage plutôt pour assurer une bonne prise en charge des malades. Ce qui permet à ces derniers d’avoir une bonne espérance de vie. » a déclaré le président de l’Association des drépanocytaires du Gabon, Moussavou Nziengui Mexant.

Entre les dépistages, les consultations gratuites et les prises en charge, cette caravane est également un moyen de sensibiliser les familles sur la stigmatisation qui règne autour de cette pathologie meurtrière comme l’a d’ailleurs rappelé le médecin responsable à la clinique du Pr. Ondo, le Dr Ondo Aline épouse Matsa. « Aux familles, il faudrait soutenir les drépanocytaires car le premier défis auquel ils font face c’est la stigmatisation. Ils n’ont pas demandé à naître ainsi, ils ont besoin de soutien au quotidien et d’un accompagnement psychologique ».

Qu’est ce que la drépanocytose ?

La drépanocytose, encore appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire qui provoque des baisses importantes du taux d’hémoglobine, nécessitant souvent la transfusion sanguine. Elle affecte durement la vie quotidienne des personnes atteintes mais également celle de leurs familles. D’où la nécessité pour le gouvernement de mettre des politiques en place afin d’améliorer la vie des malades qui très souvent sont abandonnés à leur sort en raison du traitement onéreux de la drépanocytose.