Gabon : le RPG dénonce l’agitation malsaine autour du référendum

Ecouter l'article

La tenue prochaine du référendum portant adoption de la nouvelle Constitution continue d’être au centre du débat au sein de la classe politique gabonaise. Ainsi, entre partisan du oui ou du nom, le président du Rassemblement pour le Gabon (RPG) Laurent Angue Mezui a, lors d’une déclaration rendue publique le samedi 03 août dernier, indiqué que cette formation politique attendait la divulgation du projet pour se prononcer sans manquer de regretter l’agitation autour de cette question.

« Les populations ont clairement marqué leur adhésion à la vision d’une transition politique et pacifique. La preuve, c’est qu’au lendemain du 30 août, tous les Gabonais sont sortis pour saluer l’avènement du CTRI et l’instauration d’une transition politique sans effusion de sang ». C’est en ces termes que le leader du RPG a tenu à marquer son positionnement dans le contexte de transition, le pays se trouve depuis la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Un positionnement qui selon Laurent Angue Mezui cadre parfaitement avec le plaidoyer du RPG qui bien avant le coup d’État avait préparé le terrain pour que les populations adhèrent à une transition politique pacifique. D’ailleurs, s’érigeant en pare-feu de la Transition, ce dernier a justifié la position de ce parti historique par l’impérieuse nécessité d’éviter l’implosion qui pesaient sur le Gabon au regard des événements ayant eu cours durant toutes les élections présidentielles depuis 1993 dans le pays.

Le RPG en attente de la publication du projet de Constitution

Autre sujet évoqué lors de cette sortie médiatique, celui lié à l’organisation du prochain référendum. A cet effet, le président du Rassemblement pour le Gabon a jugé curieuse l’agitation perceptible autour de cette question. « Le chef de l’État a récemment déclaré publiquement n’avoir pas encore reçu ce projet qui doit transiter par le gouvernement avant d’être analysé et adopté au Parlement en des termes identiques », a rappelé Laurent Angue Mezui. Sans manquer de se questionner s’il n’y a avait pas des taupes « au Comité constitutionnel qui ont vendu la mèche à certains qui s’agitent aujourd’hui pour ou contre ».

Pour sa part, le RPG a estimé qu’en toute responsabilité, il ne pouvait se fonder sur des rumeurs pour se prononcer. Tout en réaffirmant sa confiance au président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema et au CTRI, Laurent Angue Mezui et les siens ont dit attendre, disposer de la nouvelle Constitution et la question référendaire pour qu’ils se déterminent en temps opportun et précise clairement sa position.