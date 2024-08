OMS : l’importance de consommer des fruits et légumes

Ecouter l'article

Une bonne santé obéit à un régime alimentaire adapté pour le bon fonctionnement de l’organisme. C’est dans cette optique que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise la consommation des fruits et légumes en grande quantité afin de prévenir toutes formes de malnutrition et réduire le risque des maladies non transmissibles (MTN) que sont le cancers, le diabète, l’hypertension artérielle, les accidents cardiovasculaires pour ne citer que ceux–là.

Les fruits et les légumes font partie des recommandations faites par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de prévenir les problèmes chroniques et donner au corps humain la capacité de combattre les infections. Pour ce faire l’OMS préconise « la consommation d’au moins 400g soit 5 portions de fruits et légumes par jour pour réduire le risque de surpoids, d’obésité ou de MNT à un stade ultérieur de la vie ».

Au regard du taux d’obésité chez les adolescents au Gabon qui est estimé à 18,9% selon le rapport portant sur l’alimentation, la santé et la nutrition des adolescents en milieu scolaire élaboré par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) en 2023, il est plus qu’urgent de promouvoir et favoriser la consommation des fruits et légumes pour le bien-être de ces derniers. Et cela passe par l’adoption des bons comportements alimentaires notamment en « grignotant des fruits frais et des légumes crus plutôt que des en‑cas sucrés » par exemple comme l’indique l’organisme en charge de la santé et cela n’est possible que grâce à l’implication réel du gouvernement gabonais qui joue un rôle crucial pour la création d’un environnement alimentaire sain pour les populations.

Le gouvernement de transition appelé à s’investir pour créer un environnement alimentaire sain pour les populations

Ainsi, les dirigeants gabonais peuvent mettre en place des mesures efficaces permettant aux populations d’adopter et de maintenir des pratiques alimentaires bénéfiques pour leur santé. Et cela passe par « le renforcement des mesures pour encourager les producteurs et les commerçants à cultiver, utiliser et vendre des produits frais. La sensibilisation des consommateurs sur les régimes alimentaires sains, en développant des politiques et des programmes scolaires encourageant les enfants à adopter et à conserver une alimentation saine ». l’OMS recommande également « d’appuyer la communication des informations aux points de vente, notamment grâce à des étiquettes nutritionnelles indiquant des renseignements exacts, standardisés et compréhensibles sur la teneur en nutriments des aliments ».

Autant de recommandations qui permettront aux dirigeants gabonais s’ils le souhaitent de sauver la vie de plusieurs enfants, adolescents et des adultes. Bien que la pratique du sport soit également importante pour la santé, il est très important de bien prendre soin de son organisme en lui donnant des aliments adaptés.