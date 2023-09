Gabon : le PMUG fait de nouveaux gagnants de la tombola « Booste ton ticket »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancée en 2022 lors de la coupe du monde de football qui s’est jouée au Qatar, la tombola dénommée « booste ton ticket » du Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) vient à nouveau de faire des gagnants. En effet, trois parieurs Libreville, Port-Gentil et Lambaréné se sont partagés la somme de 1 700 000 FCFA à l’issue du tirage au sort.

Du 12 août au 12 septembre 2023, le PMUG a organisé un challenge appelé Booste ton ticket sur toute l’étendue du territoire national. Une action mise en place à l’occasion de la reprise des grands championnats européens. Pour les vendeurs, il s’agissait de récompenser ceux ayant les meilleures ventes chaque semaine pendant un mois et les meilleurs finalistes à la fin du mois au cumul de leurs ventes.

Pour les parieurs, il s’agissait de récompenser ceux ayant les meilleurs cumuls en montant des paris chaque semaine durant la période et trois autres a la fin du mois au cumul de leur total des paris.

Une véritable réussite pour le PMUG

Le challenge a connu une véritable réussite sur toute l’étendue du territoire, chaque semaine des dizaines de milliers de francs CFA ont été redistribués aux vendeurs et aux parieurs PMUG dans toutes les provinces. La remise des enveloppes aux parieurs a eu lieu mardi 19 septembre 2023 dans les différentes agences PMUG.

Le premier lot de 1 Million de FCFA revient à un parieur de Port-Gentil, le deuxième lot de 500.000 FCFA revient à un parieur de Libreville, et le troisième lot de 200.000 FCFA revient à un parieur de Lambaréné. On retiendra que chez les vendeurs pmug et partenaires, c’est plus de 1 315 000 qui ont été redistribués. Pour la Direction Commerciale du PMUG, la satisfaction est totale de voir sa force de vente et sa clientèle gagner de l’argent en cette période de rentrée scolaire et promet encore plus de surprises dans les semaines à venir.