Owendo : la diaspora gabonaise en soutien à la coiffeuse pour homme Estine Ngnangui

C’est au nom des femmes gabonaises ingénieurs de la diaspora que le directeur général de Cyberschool Entrepreneuriat, Eugene Assoumou a procédé le jeudi 12 septembre dernier à la remise d’un important don financier à la jeune entrepreneuse et coiffeuse pour homme Estine Mémée Ngnangui. Un geste qui a pour objectif de soutenir l’activité de cette dernière et l’aider à se développer.

Trois ans après l’ouverture de son salon de coiffure pour homme dans la commune d’Owendo au quartier dit derrière la pédiatrie, Estine Mémée Ngnangui voit son travail récompensé. En effet, après une vidéo rendue publique récemment par Cyberschool Entrepreneuriat, cette jeune compatriote vient d’obtenir un soutien des femmes de la diaspora gabonaise.

Un geste de solidarité salué par la bénéficiaire Estine Ngnangui

À la suite d’une collecte réalisée récemment, Eugene Assoumou et Manakaka Many Phares respectivement directeur général de Cyberschool Entrepreneuriat et directeur des systèmes d’information ont procédé à la remise de ce don financier d’un montant de 200 000 FCFA. Un geste qui n’a pas manqué d’être salué par cette dernière. « Les mots me manquent, je remercie toutes les femmes ingénieurs pour cet encouragement que vous m’avez envoyé, vraiment merci pour votre contribution, merci également monsieur Assoumou pour ce que vous faites pour les entrepreneurs que nous sommes », a déclaré Estine Mémée Ngnangui.

Estine Ngnangui entourée d’Eugene Assoumou et Manakaka Many Phares respectivement directeur général de Cyberschool Entrepreneuriat et directeur des systèmes d’information © GMT



Cyberschool Entrepreneuriat est un incubateur qui se veut être un véritable propulseur de l’entrepreneuriat sur le territoire national. De ce fait, il offre des formations chaque année aux jeunes. Quel que soit leur niveau d’études et fait également un suivi de ces derniers jusqu’à maturation de leurs activités. Fondé en 2013, il octroie des formations en anglais, en secrétariat, bureautique, infographie pour ne citer que ceux-là.