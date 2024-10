Gabon : le PDG désormais réduit à la diffusion de spots pour mobiliser sa base

Ecouter l'article

Le Parti démocratique gabonais (PDG), dont la direction s’est vue déstructurée à la suite du coup d’Etat du 30 août 2023 s’apprête à organiser sa rentrée politique. Si par le passé le parti de masse se trouvait une facilité à mobiliser sa base en pareils événements, il se trouve qu’aujourd’hui, le directoire provisoire se voit contraint de mettre à contribution ses cadres pour tenter de capter la participation de sa base militante.

C’est ce 12 octobre 2024 que les militants de la première formation politique en nombre d’adhérents et en termes d’ancrage territorial sont attendus dans le cadre de la rentrée politique. Pour Angélique Ngoma est l’ensemble des cadres du parti, cet événement se veut décisif pour l’avenir du parti, car devra permettre de définir le cadre des nouvelles orientations du Parti démocratique gabonais pour la période qui s’annonce.

Les cadres mis à contribution pour mobiliser

Depuis un certain nombre de jours, le compte Facebook du parti est animé d’une succession de spots dans lesquels apparaissent des cadres du parti, porteurs d’un appel à la mobilisation pour la rentrée politique qui se déroulera au Palais des Sports de Libreville. Ainsi, des délégués provinciaux, aux membres des comités centraux, en passant par de simples militants, le mot d’ordre est le même : la mobilisation. Il faut dire que cet événement sera un test grandeur nature pour cette équipe dirigeante, qui devra remplir le Palais des sports, pour ainsi rassurer la base quant à la capacité du Parti démocratique gabonais à toujours peser sur l’échiquier politique du pays.

Notons que cet appel à la mobilisation se déroule parallèlement aux travaux préparatoires de cet événement. En effet, ce 09 octobre, le directoire provisoire a débuté des séances de travail avec les organes exécutifs du parti, le bureau politique, mais aussi les organes délibérant et consultatif. L’objectif étant, selon la terminologie du directoire provisoire, de « partager des points de vue, débattre et adopter des résolutions pertinentes sur des préoccupations pertinentes du parti et de la nation ».