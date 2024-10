Gabon : le soutien à l’entrepreneuriat, bien plus qu’une priorité

Ecouter l'article

Récemment à Paris, le général Oligui Nguema a maintenu sa position concernant l’entrepreneuriat des jeunes. Il a réaffirmé son souhait de voir la jeunesse sortir des carcans du fonctionnariat, même si derrière, son gouvernement renforce l’impact de la fonction publique sur les finances de l’Etat avec une masse salariale à plus de 825 milliards de FCFA. Quoi qu’il en soit, pour soutenir l’entrepreneuriat, le gouvernement gabonais a lancé la Banque pour le Commerce et l’Entrepreneuriat du Gabon (BCEG), une initiative visant à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et à favoriser l’entrepreneuriat local.

Cette nouvelle banque estampillé BGFIBank, a pour mission de fournir un accès facilité au financement pour les entrepreneurs, un enjeu crucial pour dynamiser l’économie gabonaise. La BCEG est censée offrir une gamme de services financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs, allant des prêts à des taux avantageux aux conseils en gestion d’entreprise. En facilitant l’accès aux financements, elle permet aux jeunes entrepreneurs de concrétiser leurs projets et de développer leurs activités. Le gouvernement espère ainsi stimuler la création d’emplois et encourager l’innovation au sein du secteur privé.

La BCEG, un duo Etat Gabonais-BGFIBank pour offrir des solutions adaptées

Par ailleurs, la BCEG collabore avec d’autres institutions financières et organisations internationales pour offrir des solutions de financement diversifiées. Cette coopération permet de multiplier les sources de capitaux disponibles pour les entreprises gabonaises, tout en renforçant la crédibilité de ces dernières sur les marchés internationaux. Globalement, le Gabon fait un pas important vers la promotion de l’entrepreneuriat et la diversification de son économie. Le soutien aux PME étant une clé pour favoriser une croissance inclusive et durable.

L’Etat gabonais qui entend stimuler et accélérer le développement de l’entrepreneuriat numérique, l’innovation et le commerce électronique, s’est donc mis sur la voie de l’atteinte de cet objectif majeur de développement inclusif. Cependant, plusieurs zones d’ombres demeurent. Le climat des affaires encore balbutiant peut poser un problème structurel. Les mécanismes de financement de ce volet entrepreneurial peuvent également poser problème tant la gouvernance administrative alterne entre lenteur, corruption et relative inefficacité. Pour atteindre cet objectif de développement de l’entrepreneuriat l’Etat devra donc lever un certain nombre de barrières.