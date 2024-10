Axe Ntoum-Cocobeach : bientôt le démarrage des travaux après des décennies

Ecouter l'article

S’achemine t-on vers la fin du calvaire des usagers de l’axe Ntoum-Cocobeach ? Assurément oui, puisqu’un article du quotidien l’Union paru ce jeudi 03 octobre 2024, révèle que le Groupe panafricain Ebomaf chargé de l’exécution des travaux de réhabilitation de ce tronçon routier s’active sur le terrain en vue d’un démarrage imminent.

Le gouvernement de transition est plus que jamais déterminé à aller au bout des projets contenus dans son Plan de développement de la transition (PNDT) . En effet, la route Ntoum-Cocobeach longue de 83 km et en piteux état depuis près de deux décennies est sur le point de changer complètement d’aspect comme l’avait annoncé le gouvernement qui a d’ailleurs prévu une enveloppe de 69 milliards de FCFA pour la matérialisation de ce projet routier qui est considéré comme l’un des plus ambitieux du PNDT.

Vers la fin du calvaire sur l’axe Ntoum-Cocobeach

Si le plan d’utilisation et le délai fixé par les autorités de la transition indiquent que cet axe sera livré d’ici 2026, il n’en demeure pas moins que les choses commencent à se mettre en place comme le souligne l’Union. Ainsi, les équipes de l’entreprise panafricaine, leader du BTP, Ebomaf ont d’ores et déjà entamées la première phase,notamment les causeries avec les habitants ayant des propriétés sur le site devant abriter la nouvelle infrastructure routière de 4 voies. Cette première étape permettra de d’évaluer à hauteur de combien ces derniers pourront être dédommagés en cas de destruction des habitations se trouvant sur la trajectoire de la route à construire.

Outre les discussions, d’autres équipes s’activent dans les travaux de déblaiement afin d’avoir une estimation de la superficie sur laquelle s’étendra la nouvelle route. Des étapes nécessaires afin d’établir la fiche technique. Par ailleurs l’Union indique qu’un potentiel site censé abriter la base du chantier a déjà été aménagé. Rappelons que la construction de cette future route s’inscrit dans la vision du Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui s’est engagé à moderniser et développer le réseau routier gabonais en vue de développer notre secteur touristique.