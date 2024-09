Gabon : le parlement réuni en constituante à partir du 10 septembre 

Ecouter l'article

C’est une étape décisive du processus de transition en cours. En effet, après la remise officielle du projet de nouvelle Constitution au président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, la phase d’après devrait donc être la mise en place de l’Assemblée constituante. Selon le chronogramme qui semble se dessiner, et conformément aux orientations du chef de l’Etat, cette constituante devrait être réunie à partir du 10 septembre 2024

Alors que les parlementaires de la Transition ont fait leur rentrée ce 1er septembre conformément à la Charte de la Transition, ils devraient donc logiquement prendre connaissance cette semaine du contenu du projet de Constitution remis au chef de l’Etat le 31 août dernier. Une étape ultime qui s’inscrit en droite ligne des objectifs des militaires de sortir au plus vite de cet État d’exception.

Le référendum prévu pour la fin de l’année

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait dès le 31 août instruit le gouvernement d’introduire au parlement de la Transition le projet de nouvelle Constitution, et ce avant le 10 septembre. Selon plusieurs sources du palais Léon Mba, Assemblée nationale et Sénat de transition seront réunis en Congrès dès le 10 septembre, afin de travailler sur la monture du projet de Constitution concocté par Murielle Minkoue Mintsa et les membres du Comité constitutionnel national. Un travail qui devrait tenir sur moins de dix jours, si l’on en croit l’Agence Gabonaise de Presse (AGP).

Il faut dire que le projet de nouvelle Constitution comprend 12 titres, pour 194 articles. Lequel texte apporte plusieurs changements dans le fonctionnement de nos institutions, à l’instar de la consécration d’un présidentialisme fort, avec à la clé la suppression du poste de Premier ministre, ou encore l’intangibilité de la durée des mandats présidentiels fixés à sept ans, renouvelables une seule fois. Sans surprise, le texte consacre la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et garantit une indépendance de la justice. Rappelons à toutes fins utiles que le référendum constitutionnel devrait avoir lieu avant la fin de cette année.