Forum Chine – Afrique : d’importants enjeux de développement pour le Gabon

Après le forum d’Affaires Gabon-France, le premier du genre, qui s’est tenu à Paris à la fin du mois de mai, et qui s’est soldé par des promesses d’investissements pour plus d’un milliard d’euros, le Gabon entend désormais jouer sa partition avec la Chine, afin de financer ses ambitions de développement portées par le Plan national de développement de la Transition (PNDT). Une importance accordée à Pékin, qui traduit également la volonté de Libreville de s’inscrire de manière durable dans une coopération renforcée avec l’Empire du milieu.

C’est ce 1er septembre 2024 que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a atterri à Beijing en Chine, où il prendra part du 4 au 6 à la 9ème édition du Forum économique Chine-Afrique. Si plusieurs délégations du continent prennent part à cet événement, le Gabon, avec son ambitieux plan de développement évalué à plus de 3696 milliards de Fcfa, joue gros. D’ailleurs, conscientes des enjeux pour le pays, les autorités Gabonaises ont savamment préparé ce rendez-vous grâce à un Comité de pilotage, présidé par le Vice-premier ministre en personne, Alexandre Barro Chambrier.

Energie, transports, infrastructures, plusieurs projets structurants à la clé

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema nourrit de fortes ambitions de développement pour le Gabon. Si dans son plan de développement, Libreville entend se départir de doctrines idéologiques figées tendant à se priver de certaines opportunités, les ambitions du pays vis-à-vis de ce partenaire sont sans ambiguïtés. Il s’agit en effet pour les autorités de la Transition à travers ce rendez-vous économique d’un « renforcement de cette collaboration dans les domaines de l’énergie, l’eau, les transports, les grandes infrastructures ».

Partenaire stratégique du Gabon depuis 50 ans, la Chine en quête perpétuelle de croissance, devrait donc avoir l’opportunité d’accroître ses investissements directs au Gabon. Lesquels représentaient déjà en 2019 plus de 63% des exportations et 45% des échanges internationaux. Premier partenaire commercial du pays, l’Empire du milieu a l’opportunité de s’inscrire dans une nouvelle dynamique économique avec un pays en quête de diversification, en quête d’infrastructures de qualité et en quête d’investissements. Tout ce que peut offrir Pékin, en dépit d’un contexte morose marqué par un ralentissement économique.



Sur la table des discussions entre Xi Jinping et Oligui Nguema, seront en bonne place, le développement des transports, les infrastructures énergétiques qui posent de réels défis, mais également un appui attendu en matière de technologie ou encore la construction de la ville éblouissante et fière. La partie gabonaise qui souhaite miser sur l’expertise et les technologies des entreprises chinoises qui, au fil des années, se sont imposées sur la scène internationale et même locale avec l’implantation de Huawei dans les Telco, devrait donc tenir un discours franc et direct, compte tenu de l’étroitesse de sa relation avec l’Occident.