Gabon : CANAL + lance un appel à candidature pour une formation d’animateur de talk-show

A l’occasion du salon des métiers de l’audiovisuel (SAMEAU), CANAL+ Gabon a procédé au lancement d’un appel à candidature pour la formation des animateurs de talk-show le 4 septembre 2024. Une initiative qui a pour objectif de permettre aux passionnés et amoureux des médias, particulièrement d’animation, de candidater avant le 6 septembre 2024 dans le but de bénéficier du savoir et des rudiments nécessaires à ce métier, non sans manquer de mettre à jour leurs compétences.

C’est avec le soutien de l’Agence Française de Développement que cette formation proposée par la filiale du Groupe CANAL+, se tiendra dans les prochains jours. Il s’agit d’un enseignement qui sera octroyé au cours de la quatrième édition du Salon des métiers de l’audiovisuel (SAMEAU). L’événement qui va former plusieurs compatriotes dans divers domaines se tiendra à Libreville du jeudi 12 au samedi 14 septembre 2024. C’est dans cette optique que CANAL+ Gabon a lancé un appel à candidatures pour la formation d’animateur talk-show.

Pour postuler, le candidat doit être étudiant, stagiaire ou passionné par l’animation TV. Ce dernier doit également souhaiter apprendre les bases de la diction, élaborer un plan d’animation. Un talk-show est une émission de télévision ou de radio où un animateur, appelé « présentateur » ou « hôte », discute avec des invités sur divers sujets. Ces invités peuvent être des célébrités, des experts et même des personnes ayant une histoire intéressante à partager.

Pour postuler, il suffit de renseigner vos informations sur le formulaire suivant https://forms.gle/gQRKQhLeLNj8FU416. Il convient de souligner que cette formation sera animée par Axelle Frida Elisha, la présentatrice emblématique de l’émission « On se parle cash » de A+BÉNIN. La clôture de l’appel à candidatures est prévue pour le vendredi 6 septembre à partir de 12 heures.