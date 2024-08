Gabon : le Gén. Rapontchombo pour une transformation de Libreville en Communauté urbaine 

Ecouter l'article

Le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a ouvert ce 12 août 2024 la première étape de sa tournée républicaine dans l’Estuaire avec les villes d’Akanda, d’Owendo et de Libreville. Lors du meeting qui s’est tenu à Libreville, le Délégué spécial en charge de la commune de Libreville, le général Judes Ibrahim Rapontchombo a sollicité du chef de l’Etat le changement de statut administratif de la commune qu’il dirige.

Libreville et sa proche agglomération ont connu au fil des années une explosion démographique due entre autres à l’exode rural et à la recherche d’un mieux être des populations de l’intérieur du pays. Une situation qui a engendré de nombreux défis sur divers plans et dont a conscience le premier citoyen de la ville capitale, le général Judes Ibrahim Rapontchombo.

Libreville apte pour un statut de Communauté urbaine

« Aujourd’hui, Libreville draine plus de la moitié de la population gabonaise et apparaît ainsi comme une ville surpeuplée dans laquelle trouver un terrain vide devient un parcours du combattant, y bâtir devient un exploit », a reconnu le général Judes Ibrahim Rapontchombo qui lutte depuis sa nomination à la tête de l’Hôtel de Ville de Libreville contre les effets de cette surpopulation, notamment la gestion des ordures ménagères, auxquels il faut ajouter des comportements individuels.

C’est pourquoi, devant ce constat alarmant, le membre du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le général Judes Ibrahim Rapontchombo en appelle à une reconsidération du statut de la ville capitale, afin de lui donner les moyens juridiques et financiers de pouvoir relever ces défis. « Fort de tout cela, la commune de Libreville nécessite que son traitement administratif, économique et social soit revu et considéré autrement. », a indiqué le délégué spécial avant de poursuivre « A ce titre, nous vous proposons de bien vouloir accorder un statut particulier à la commune de Libreville, laquelle pourrait devenir une communauté urbaine ».

Il faut dire que la transformation de Libreville en Communauté urbaine ferait d’elle au plan juridique un établissement public, regroupant plusieurs autres communes, dans le cadre d’une association. Laquelle association aurait pour avantage une meilleure harmonisation des politiques publiques d’aménagement territorial et de développement urbain.