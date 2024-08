Port-Gentil : QLF vainqueur de la 3ème édition de Mandji Battle dance

Ecouter l'article

La 3ème édition du Mandji battle a connu son épilogue le 10 août 2024 à la Place de la concorde de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime. Au terme de cette compétition de danse organisée par le label Anouva Production et qui a réunit plusieurs groupes de danses urbaines et les passionnés de cet art c’est le groupe Que La Famille (QLF) qui a franchi la première marche du podium en marquant positivement les membres du jury.

C’est en présence du délégué spécial adjoint 3 de la ville, des responsables d’entreprises partenaires de l’événement ainsi que d’un parterre de journalistes que cet événement a eu lieu. Lancé par la promotrice et marraine Carmen Ndaot, par ailleurs ancienne ministre de l’Industrie et de l’Entrepreneuriat, le Mandji Battle dance s’est inscrit depuis plusieurs années comme un tremplin pour la mise en avant du talent gabonais en matière de danse urbaine.

QLF sur la plus haute marche du podium

Pour cette 3ème édition, ce sont au total quatre groupes qui était en compétition, notamment Intervention Rapide, No Limit Révolution, Power Dream et QLF Crew. Ces derniers ont donc rivalisé sur la piste à travers leur talent. C’est finalement la troupe de danse QLF Crew qui a tiré son épingle du jeu à l’issue de deux battle qui l’a opposé tour à tour à Power Dream et Intervention Rapide. QLF Crew a donc remporté la première place et est suivi de l’ancien champion Intervention Rapide et de No Limit Révolution.

Pour la gérante du label Anouva Production Isabelle Ekang Minko, cet événement permet non seulement aux jeunes de la commune de s’occuper sainement tout le long de sa durée, mais également leur incite à être plus responsables devant la société. Il faut dire qu’il s’agit d’un programme qui allie divertissement, sensibilisation, orientation et éducation des jeunes par l’entremise des organismes tels que le corps d’armée des aumôniers, les Affaires Sociales et les ONG que sont Initiative Solidaire, les 3S et Aurore. Au terme de la cérémonie, un chèque de 1 500 000 FCFA a été remis au gagnant de cette édition, tandis que le deuxième et le troisième ont reçu respectivement 750 000 FCFA et 500 000 FCFA. Le rendez-vous a été pris pour la 4ème édition.