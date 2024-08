Libreville : l’artiste Arnaud Eyagha en garde à vue au commissariat de Nzeng-Ayong

Follow on X

C’est l’information relayée par le site d’information Magazine Super Star. En effet, selon le récit dudit média, l’artiste gabonais Arnaud Eyagha aurait fauché un riverain au quartier Essassa dans la commune de Ntoum le samedi 10 août 2024. Gravement blessé, la victime n’aurait pas survécu au choc ainsi qu’à ses blessures. Une situation qui aurait conduit le chanteur au commissariat de Nzeng-Ayong où il a été placé en garde à vue.

C’est le drame qui alimente toutes les conversations au quartier Essassa mais surtout sur la toile. Une fois de plus un accident de circulation vient endeuiller une famille. Alors qu’il rentrait probablement sur Libreville, l’artiste Arnaud Eyagha a malencontreusement percuté un individu sur son chemin. Une situation dramatique qui a plongé une famille dans le deuil. Car, la victime n’aurait pas survécu à l’impact et aux blessures qui lui ont été infligées.

Arnaud Eyagha entendu !

C’est donc le drame qui fait l’actualité. Après l’incident et le constat des agents de police, l’auteur du titre « Simane ma » aurait été conduit au commissariat de Nzeng-Ayong dans le sixième arrondissement de Libreville. Une fois sur les lieux et après audition, l’artiste a été placé en garde à vue. À cet effet, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce dossier en attente d’être portée devant le tribunal de Libreville.

Selon les sources, depuis ce jour, les proches du chanteur ont essayé d’entamer des négociations avec la famille éprouvée dans le but de régler cette situation à l’amiable. Seulement, la famille endeuillée semble ne pas être de cet avis. Pour ces derniers, quelques billets ne pourraient effacer leur peine. Une situation qui vient une fois de plus remettre au goût du jour la problématique de la prudence pour les chauffeurs ainsi que pour les piétons. D’autant plus que beaucoup de zones manquent d’éclairage sur la nationale. Nous y reviendrons.