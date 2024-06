Gabon : le gouvernement dote enfin le CNTS d’un cadre juridique après 42 ans d’illégalité

Ecouter l'article

C’est l’une des décisions fortes du Conseil des ministres qui s’est tenu ce mardi 25 juin 2024, présidé par le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de régulariser la situation juridique du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Une décision qui intervient 42 ans après la mise en service de cette structure sanitaire.

Créé en 1982, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) est une banque de sang, fournissant des services indispensables dans le cadre d’une assistance de transfusion sanguine. Seulement, il est à noter que son action n’était en réalité que permissive. Puisque dépourvu de reconnaissance juridique. D’ailleurs, comme mis en lumière par le Dr. Olivier Rebienot Pellegrin, cette non-conformité était un facteur négatif pour l’expansion du CNTS.

Le CNTS enfin reconnu juridiquement

Soucieux de mettre sur les rails le CNTS, les autorités publiques de la transition, ont mis le pied à l’étrier, le mardi 25 juin 2024, lors du conseil des ministres présidé par le Chef de l’État le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Cernant l’intérêt d’encadrer juridiquement cet outil indispensable, le Conseil a entériné ce projet de décret après présentation du ministre de la Santé, Pr. Adrien Mougougou qui permettra « une évolution de ses statuts, et organes en accord avec l’article 47 de la Constitution et la loi du 3 janvier 2006 ».

Faut-il rappeler que l’absence de cette régularisation juridique constituait un véritable handicap. Et ce, d’autant plus que ce vide juridique l’empêchait de se déployer dans les 9 provinces du Gabon avec aisance. Cette situation avait eu une incidence directe sur le prix de la poche de sang en augmentation ainsi qu’à la création d’un circuit informel de vente de sang et de dérivés sanguins. Un triste traitement pour le Gabonais qui ne demande que le minimum sanitaire. Une solution idoine qui ne semblait pas avoir effleuré l’esprit du système Bongo PDG sous Omar Bongo et Ali Bongo Ondimba pendant 42 ans. Sapristi !