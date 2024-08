Gabon : Adrien Mougougou exhorte les populations à faire des dons de sang

Ecouter l'article

Donner du sang c’est à la fois soutenir et sauver la vie de son prochain. D’où l’impérieuse nécessité pour chaque compatriote d’avoir à cœur le fait de faire don de sang volontairement. À cet effet, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou en visite au Centre national de transfusion sanguine ( CNTS) comme nous l’indique le quotidien l’Union ce vendredi 09 août 2024 a exhorté les populations à s’impliquer plus que jamais en tant que donneurs bénévoles.

Le sang et la vie sont indissociables. Pourtant à ce jour au Gabon, les populations semblent avoir du mal à intégrer cette pratique qui est en quelque sorte un devoir citoyen. Puisque permettant d’assister les personnes ayant des besoins en produits sanguins. Fort de cela, le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou désireux de booster le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) , la banque de sang qui fournit des services indispensables dans le cadre d’une assistance de transfusion sanguine a donc lancé un appel à mobilisation nationale lors de son passage au siège de ladite structure de santé ce jeudi 08 août 2024 précise l’Union.

« Le don de sang, une affaire de tous »

Pour le membre du gouvernement, plus les donneurs bénévoles seront en grand nombre, plus les pénuries de poches de sang au CNTS ne seront qu’un mauvais souvenir et donc plusieurs vies seront sauvées. Un schéma qui permettra de résoudre la problématique du difficile accès à la poche de sang qui n’est plus à présenter. Aussi, dans le but de rendre plus optimal le fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine, le Pr. Adrien Mougougou prévoit la décentralisation de la banque de sang dans l’hinterland. Une initiative louable qui permettra de ne laisser aucun Gabonais pour compte en ce qui concerne l’amélioration des soins de santé de qualité.

Par ailleurs, le Pr. Adrien Mougougou n’a pas manqué de féliciter et d’encourager les équipes du CNTS pour les actions menées sur le terrain notamment, les campagnes de sensibilisation au don du sang, l’édification à travers les réseaux sociaux en ce qui concerne les conditions à remplir pour être un donneur bénévole. Rappelons que cette visite du membre du gouvernement intervient après les changements opérés consécutifs au décès de l’ancien Directeur général du CNTS. Pour le ministre de la santé, il est important que le fonctionnement de la banque de sang notamment le siège principal soit fort pour espérer s’étendre.