Gabon : le DGBFiP, Aurélien Marcel Mintsa Nguema suspendu de ses fonctions

Ecouter l'article

C’est par le biais d’une note datée du lundi 17 juin 2024, devenue virale sur les réseaux sociaux et parvenue à Gabon Media Time, que le Directeur général du Budget et des Finances publiques (DGBFiP), Aurélien Marcel Mintsa Nguema, a été suspendu de ses fonctions. Si les raisons de cette mise à l’écart ne sont pas précisées dans le document signé du ministre des Comptes publics Charles M’Ba, cette décision intervient après une série de polémiques mettant en cause le DGBFiP, la dernière étant celle sur la promesse d’augmentation des primes en lieu et place de l’organe compétent.

Nommé lors du Conseil des ministres du 28 septembre 2023, Aurélien Marcel Mintsa Nguema, magistrat à la Cour des comptes, inconnu du grand public pour ses prouesses professionnelles et visiblement parachuté Directeur général du Budget et des Finances publiques (DGBFIP), n’aura finalement passé que 10 mois à la tête de cette administration hautement stratégique pour le Gabon qui est depuis 2017 dans un programme d’ajustement structurel du Fonds Monétaire International (FMI). En effet, c’est à travers la note référencée n°000455/MCP/CABM que le ministre en charge du Budget, Charles M’Ba, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, a décidé de sa suspension jusqu’à nouvel ordre.

Aurélien Marcel Mintsa Nguema hors-jeu !

Le secrétaire général du ministère des Comptes publics a été instruit par le membre du gouvernement de veiller à la continuité du service public. « À cet égard et sans préjudice des mesures conservatoires nécessaires, vous veillerez à prendre toutes les dispositions appropriées, en vue de garantir la continuité du service public que les usagers sont en droit d’attendre des services de la DGBFI », a-t-on pu lire sur la note. D’ailleurs, selon une source proche de cette administration, quelques heures après la diffusion de cette communication, plusieurs directions de la DGBFiP auraient été mises sous scellés et les agents priés de regagner leurs domiciles jusqu’à nouvel ordre.

Il faut souligner que cette sortie musclée du ministre des Comptes publics intervient après une série de polémiques suscitée par le responsable de cette administration. La dernière étant l’annonce unilatérale de l’augmentation des primes au sein des régies financières et administrations qui avait conduit les secrétaires généraux des ministères de l’Économie et des Comptes publics à s’inscrire en faux dans cette démarche qui, disaient-ils, ne relevait pas des prérogatives du DGBFIP.