Gabon : la 1ère édition du Moov Hackathon dédiée à l’IA

Lancée le 5 juin 2024 par Moov Africa Gabon Télécom, la première édition du Moov Hackathon dédiée à l’Intelligence Artificielle (IA) poursuit son cours à Libreville. Une initiative qui a pour objectif d’encourager les jeunes à l’innovation mais aussi à faire exceller les talents prometteurs sans les secteur des Technologies de l’information et de la communication (NTIC).

Depuis son installation, Moov Africa Gabon Telecom ne cesse d’œuvrer pour l’essor du numérique. Mais également de l’entreprenariat et de tous les métiers du digital. A travers des formations et des jeux concours.C’est dans cette optique que le leader des télécommunications a lancé ce mois de juin, la première édition du Moov Hackathon dédiée à l’Intelligence Artificielle. Une initiative prise sous le parrainage du ministère gabonais de l’Economie Numérique.

« L’intelligence Artificielle »

C’est sous le thème de « L’intelligence Artificielle » que l’événement va se dérouler. Moov Hackathon se tient donc en deux phases qui rassembleront des experts nationaux et internationaux. Premièrement, les candidats sont invités à s’inscrire via le lien https://forms.gle/3LH7WVNBXLFggiJc6 ou encore scanner le QR code qui est disponible sur les différents supports de communication de Moov Africa Gabon Télécom jusqu’au 24 juin 2024. Ainsi, les projets jugés plus porteurs par les membres du jury recevront un bon nombre de lots.

D’abord, deux millions de FCFA avec incubation, ensuite un million de FCFA avec incubation et troisièmement cinq cent mille de FCFA avec incubation. Moov Hackathon sera donc clôturé par une journée exclusive à l’apprentissage. Notamment par un panel animé sous la problématique de l’intelligence artificielle. Quel futur pour nos entreprises? La question sera débattu par les panélistes avec pour but de comprendre les enjeux et les opportunités liées à l’intelligence artificielle pour les entreprises.

Aussi, découvrir les dernières tendances et innovations en matière d’IA, échanger avec les experts et les leaders du secteur sur les meilleures pratiques d’adoption. Puis identifier les solutions concrètes pour améliorer leur performance grâce à l’IA. Pour plus d’informations sur cet événement, veuillez contacter Moov Africa Gabon Télécom au 066 22 22 22 ou le service client 222.