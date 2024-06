Gabon : le concours d’entrée à l’INSG fixé au 13 juillet 2024

Ecouter l'article

Le concours d’entrée à l’Institut national des sciences de gestion (INSG) se tiendra le samedi 13 juillet 2024. Cette information a été publiée sur la page Facebook officielle de l’établissement le mardi 25 juin dernier. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature jusqu’au jeudi 11 juillet à 15h.

Après à une série d’ateliers thématiques visant à restaurer et revitaliser l’institut, l’INSG a lancé le 26 juin dernier la phase de dépôt des dossiers pour son concours d’entrée. Le concours prévu pour le 13 juillet prochain vise à préparer la rentrée académique 2024-2025 qui a en perspective l’ouverture de 2 nouvelles filières.

Enrichissement du catalogue de formations en perspective

Les candidats souhaitant intégrer l’INSG pour la rentrée prochaine doivent déposer leurs dossiers au campus de Gros Bouquet, entre 9h et 17h, du mercredi 26 juin au jeudi 11 juillet 2024. L’INSG, fort de ses 53 années d’existence, offre un large éventail de filières aux jeunes gabonais, allant de la finance et comptabilité au commerce International, en passant par le marketing et l’informatique de gestion.

Bien que les détails n’aient pas encore été entièrement dévoilés, l’INSG devrait bientôt enrichir son catalogue de formations. En effet, le gouvernement a ordonné l’ouverture de deux nouvelles filières pour répondre aux besoins croissants de l’économie nationale. Il s’agit de filières axées sur les mines et le pétrole, ainsi que sur les statistiques.

« L’institut de gestion s’est vu affecter un contingent dans le cadre duquel deux filières vont être ouvertes. Une filière orientée vers les statistiques et une filière orientée vers les mines et le pétrole », a indiqué Pierre Nzagou Makosso. Cette initiative vise à doter le pays de professionnels qualifiés dans des secteurs clés de l’économie gabonaise et donc à garantir l’adéquation formation-emploi.