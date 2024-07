Gabon : le commerce des produits pharmaceutiques affiche une hausse de 7,4% en 2023

Ecouter l'article

Le tableau de bord de l’économie rendu public en mai 2024 par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), assure qu’en 2023, la commercialisation des produits pharmaceutiques a connu une évolution positive de l’ordre de 7,4%, favorisée par la forte demande en médicaments sur le territoire national. Un résultat qui témoigne de la bonne santé du secteur, mais qui confirme au passage l’attrait pour les médicaments importés au détriment de ceux fabriqués localement, notamment à la ZES de Nkok.

Si durant deux années , la vente des produits pharmaceutiques était maintenue quasiment au même niveau avec un chiffre d’affaires de 68,66 milliards de FCFA en 2021 et 68 milliards en 2022, en 2023 les résultats sont plus que satisfaisants. D’après la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), cette activité a connu une hausse de 7,4%, faisant grimper son CA à 73 milliards de FCFA. Une dynamique qui a été rendue possible grâce à la fermeté de la demande en médicaments comme l’indique le rapport du tableau de bord de l’économie.

Le secteur du médicament se porte pour le mieux!

Des perspectives reluisantes qui démontrent que le gouvernement prend réellement à cœur son rôle de lutter contre les ventes non réglementées et la commercialisation des médicaments contrefaits. Un business auquel s’adonnent bon nombre de personnes, et qui cause chaque année près de 100 000 décès, comme l’a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS). D’ailleurs en 2023, conscient de ces dangers, le gouvernement de transition à travers l’Agence du médicament, avait sonné le glas afin de ne plus commercialiser certains médicaments tels que Dolirhume, Humex, Rhinadvil sans l’avis d’un médecin.

Outre le chiffre d’affaires qui est croissant, il y a également l’augmentation de la valeur ajoutée qui est passée de 8,6 milliards en 2022 à 9,8 milliards de FCFA en 2023 soit un taux de croissance estimé à 14%. Concernant les investissements, le rapport du tableau de bord de l’économie précise que « les investissements, axés sur le renouvellement du parc automobile et du matériel d’équipement, ont presque doublé pour atteindre 390 millions de FCFA ». S’agissant des effectifs et de la masse salariale , ils n’ont pratiquement pas changé, puisque le nombre d’agents est passé de 131 en 2022 à 130 en 2023. Gageons que ces statistiques seront maintenues pour le bien des populations.