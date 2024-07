Gabon : la carte de transport bientôt obligatoire pour les transporteurs

Ecouter l'article

Le transport urbain et suburbain est un secteur dans lequel le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga souhaite instaurer de l’ordre. C’est fort de cela que le mardi 9 juillet 2024, le membre du gouvernement s’est réuni avec les représentants des syndicats du secteur du transport terrestre. Entre autres points évoqués, l’impérieuse nécessité de mettre en place la carte de transport pour les conducteurs des transports en commun, rapporte Gabon24.

Afin de redorer l’image du secteur du transport qui est très souvent critiqué par l’opinion publique en raison de l’incivisme des chauffeurs notamment ceux des transports urbains et suburbains, une rencontre s’est tenue ce 09 juillet 2024, entre le ministre des Transports, le capitaine de vaisseaux Loïc Moudouma Ndinga et l’ensemble des syndicats du secteur des transports terrestres. Il était question pour les parties prenantes d’échanger sur la nouvelle réglementation à adopter pour responsabiliser les chauffeurs à savoir l’obligation de posséder la carte de transport.

La carte de transport, un outil pour professionnaliser le secteur

La prudence au volant est de mise, d’où la nécessité pour le membre du gouvernement de tabler sur la carte de transport comme une solution pérenne. « Dorénavant, et comme nos textes le prévoient, il faut que chacun puisse avoir une carte de transport pour conduire un taxi, un minibus ou un bus afin de s’assurer que ceux qui conduisent ces moyens de transport sont en bonne santé et ont l’aptitude et l’habilité à conduire, car ils gèrent des vies humaines » a martelé le capitaine de vaisseau, Loïc Moudouma Ndinga. Ainsi cette obligation aura le mérite de rassurer également les usagers de la route qui très souvent se sentent en danger face aux comportements irresponsables de certains conducteurs.

Pour le président du Syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon (SYLTTEG), Jean Robert Meunier, cette mesure prise par le ministre des transports permettra d’organiser cette activité qu’est le transport en commun et cela exige une obligation de sécurité. Une campagne de sensibilisation sera menée à l’endroit des conducteurs afin qu’ils aient désormais connaissance de cette nouvelle réglementation qui précise que « toute personne souhaitant désormais exercer l’activité de transporteur terreur devra se soumettre à un examen médical et constituer un dossier complet pour obtenir une carte de transport. Une commission spéciale sera chargée d’évaluer les dossiers et ceux ne répondant pas aux critères exigés seront purement et simplement écartés ».