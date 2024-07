Mercato : Al-Qadsiya prêt à des folies pour signer Aubameyang !

Ecouter l'article

L’information a été rendue publique par le très sérieux journaliste Santi Aouna pour Footmercato. Ouvert à une saison supplémentaire à la commanderie sous les ordres de Roberto De Zerbi, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien céder aux sirènes du promu de la Saudi Pro League : Al-Qadsiya. Le club du golfe serait prêt à tripler le salaire de l’international gabonais.

Si jusqu’à présent seul Al Shabab semblait tenir la corde dans le feuilleton de l’été en Ligue 1, Footmercato soutient qu’un autre nouveau riche serait prêt à sortir le chéquier pour attirer Pierre-Emerick Aubameyang dans sa toile. En effet, après avoir échoué sur le dossier de Youssef En-Nesyri, attaquant du FC Séville, Al-Qadsiya serait disposé à tout miser sur l’international gabonais âgé de 35 ans.

Aubameyang, le buteur attendu par Al-Qadsiya !

« Si Al-Shabab était sur les rangs pour recruter le Marseillais, Al-Qadsiya pousse désormais pour Pierre-Emerick Aubameyang selon nos informations », révèle Footmercato. Donnant quelques détails de l’affaire, Santi Aouna a d’ores et déjà annoncé que « le club promu en Saudi Pro League est prêt à faire le forcing pour convaincre le Phocéen de rejoindre le Golfe ». Une nouvelle accueillie diversement à la commanderie.

Et pour cause, Pierre-Emerick Aubameyang, très stoïque comme à son habitude, a tout bonnement repris l’entraînement avec son nouveau coach Roberto De Zerbi. Lequel maintiendrait, dans un coin de sa tête, l’objectif de conserver le meilleur attaquant de Ligue 1 de la saison écoulée. Puisqu’en dépit de ses 34 ans, la panthère du Gabon a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives et ce, en 51 matchs toutes compétitions confondues. De quoi rappeler le rôle du n°10 phocéen.