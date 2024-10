Gabon : le CNTS en campagne de recrutement des donneurs de sang

Ecouter l'article

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) ambitionne de s’étendre dans l’hinterland comme annoncé par le ministre de la Santé, le Pr. Adrien Mougougou à travers la création des Centres régionaux de transfusion sanguine (CRTS). Dans l’optique de mener à bien ce projet, une campagne de recensement des donneurs de sang a été entamée dans différentes villes de l’intérieur du pays à l’instar de Port-gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime et Franceville dans la province du Haut-Ogooué.

Le week-end écoulé, une délégation du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) s’est rendue dans la province de l’Ogooué-maritime en vue de procéder à l’enregistrement des nouveaux membres qui intègrent le Réseau national des donneurs de sang (RNDS). Une opération qui s’est également dérouler à Franceville dans la province du Haut-Ogooué en présence du Directeur général de la banque de sang Jean Rémi Ossibadjouo qui s’inscrit en droite ligne avec le souhait des plus hautes autorités de la transition, notamment rendre accessible les produits sanguins à tous les gabonais.

Donner le sang c’est sauver des vies

Ainsi, l’étape de Port-Gentil a permis de recenser 12 nouveaux groupes bénévoles composés des associations et des religieux qui intègrent désormais le Réseau national des donneurs de sang (RNDS) en apportant leur appui à la banque de sang. Toujours dans le cadre de la régionalisation des activités du CNTS, dans la ville de Franceville, le Directeur général a sensibilisé les Chefs de quartiers et les représentants des associations sur la nécessité de s’impliquer dans la promotion du don de sang. « Que vaut un centre de transfusion si en amont il n’y a pas de donneurs ou si vous n’avez pas de stocks ? Nous attendons des groupes associatifs le plein investissement dans la réussite du CRTS » a t-il déclaré à notre confrère de L’Union.



Tout en rappelant aux uns et autres qu’un donneur peut être un potentiel receveur plus tard car le don de sang est une affaire de tous, les participants se sont engagés à prendre le relais pour qu’un maximum de donneurs bénévoles adhèrent. Une initiative qui a été bien accueillie par les populations de Franceville qui n’ont pas manqué de témoigner des difficultés rencontrées pour obtenir une poche de sang à Massuku. « Nous avons perdu des proches à cause du manque de sang » a confié une participante. Il est important de rappeler qu’un don de sang peut sauver jusqu’à 3 vies.