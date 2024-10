Sommet de la Francophonie : Gén. Oligui Nguema pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes

Ecouter l'article

Les 04 et 05 octobre derniers, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation internationale de la Francophonie étaient réunis à Paris dans le cadre du 19e Sommet de l’OIF. Une rencontre accès sur l’innovation et l’entrepreneuriat et qui a permis au président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema de dresser un plaidoyer en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et du renforcement des programmes éducatifs.

C’est sous le thème « créer, innover et entreprendre en français » que les dirigeants francophones se sont réunis dans le cadre de ce sommet. Au deuxième jour des travaux, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont réunis autour de trois points essentiels : la lecture du rapport d’activités de la Secrétaire générale de l’OIF, l’adoption de la déclaration du sommet et de la résolution sur les situations de crise et la consolidation de la paix dans l’espace francophone ainsi que sur les recommandations de la conférence ministérielle des francophones.

La jeunesse francophone mise à l’honneur au 19e Sommet de l’OIF

Au cours de cette deuxième journée du Sommet, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a eu l’occasion de présenter la vision de son pays en matière d’autonomisation de la jeunesse et l’apport de l’OIF dans ce processus. « Le 19e sommet de la francophonie nous offre l’occasion de réfléchir ensemble sur cette préoccupation de l’emploi des jeunes. Notre organisation devrait dans ce cadre apporter une valeur ajoutée à nos programmes éducatifs afin de les rendre plus pertinents, plus professionnels », a indiqué le numéro 1 gabonais.

Les efforts du Gabon pour atteindre cet objectif n’ont pas manqué d’être soulignés par le président de la Transition. Ainsi, la mise en place du Guichet numérique de l’Agence Nationale de promotion des investissements (ANPI) avec réduction de moitié des frais de création d’entreprise et exonération d’impôts pendant 3 ans, la création prochaine de la Banque pour le commerce et l’entreprenariat du Gabon (BCEG), le lancement du programme 1 jeune 1 taxi et l’exonération des droits de taxes à l’importation des matériels en faveur des exploitants agricoles, sont autant d’actions concrètes menées aux Gabon et qui ont été soulignées par le général Brice Clotaire Oligui Nguema.