Bitam : Après la sensibilisation, Edou Sima lance l’opération « Libérez les trottoirs »

Ecouter l'article

Suite aux initiatives lancées à Libreville et Port-Gentil, la ville de Bitam, située dans la province du Woleu-Ntem, s’engage résolument dans la lutte contre l’insalubrité. Le Délégué spécial, Jean-Michel Edou Sima, a inauguré le 2 octobre une opération visant à libérer l’espace communal, dans un effort pour désengorger et redynamiser la ville.

L’incivisme, qui gangrène le quotidien des habitants, nécessite des mesures concrètes de la part des autorités. En s’attaquant à cette problématique, Edou Sima et son équipe visent à transformer l’image de Bitam, capitale du département du Ntem, en un modèle de propreté et de citoyenneté. L’opération « Libérez les trottoirs » s’inscrit dans cette démarche et fait suite à l’ouverture récente du marché CTRI, illustrant une volonté de dynamiser l’économie locale tout en préservant l’environnement.

Après la sensibilisation, place à l’action

La sensibilisation, qui a duré plusieurs semaines, a eu pour objectif d’informer les occupants illégaux sur l’importance de libérer les espaces publics. « Pour avoir une ville belle et propre, chacun doit faire des sacrifices », a déclaré le Délégué spécial. Ce changement était plus que nécessaire, car la circulation au centre-ville était devenue difficile, les trottoirs étant occupés par des commerces illicites. Jean-Michel Edou Sima a souligné que cette situation mettait en danger non seulement les usagers, mais également les commerçants eux-mêmes.

Pour éviter que les commerçants déguerpis ne se retrouvent sans solution, des mesures de relogement seront mises en place, intégrant ces derniers dans un nouveau site commercial. Cela témoigne de la volonté des autorités de concilier développement économique et respect des normes urbaines. Edou Sima rappelle également l’importance d’une telle initiative dans le cadre de la transition souhaitée par le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin que chaque ville participe activement à la modernisation du pays.

En parallèle de l’opération « Libérez les trottoirs », d’autres projets d’embellissement de la ville sont également lancés. Cela inclut l’aménagement d’espaces verts le long des principaux axes de circulation et l’établissement d’une décharge publique à Messo’o, afin d’assurer une gestion efficace des déchets. Cette dynamique collective vise à faire de Bitam une ville exemplaire, où chacun se sent responsable de son environnement et de son espace de vie. En unissant les efforts des autorités et des citoyens, Bitam peut aspirer à une meilleure qualité de vie et à un développement durable.