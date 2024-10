Gabon : lancement de l’année académique au supérieur par Ndong Sima et Ndoume Essingone

Ecouter l'article

Le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima a présidé la cérémonie solennelle de rentrée académique dans les universités, grandes écoles et instituts de recherche le vendredi 04 octobre 2024. Au cours de cet événement, le ministre de l‘Enseignement supérieur, le Pr Hervé Ndoume Essingone a décliné son ambition de donner au département dont il a la charge un rayonnement qui fera rêver la jeunesse gabonaise.

C’est à l’auditorium de l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) que Raymond Ndong Sima a donné le coup d’envoi de l’année 2024-2025. Occasion pour le Pr Hervé Ndoume Essingone de présenter le bilan, les défis et les perspectives de l’enseignement supérieur.

La rentrée 2024 sous le sceau du renouveau

Redonner à la jeunesse gabonaise foi en son enseignement supérieur et étendre son éclat à la sous-région dans un premier temps telle est l’ambition du Pr Hervé Ndoume Essingone. Avec près de 60 000 étudiants, il est plus qu’urgent d’investir dans les infrastructures et la diversification de l’offre de formation pour répondre au besoin du marché.

Pour ce qui est des infrastructures, le Pr Hervé Ndoume Essingone a reconnu la vétusté de plusieurs établissements. Pour pallier cette difficulté, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a doté au cours de l’année académique 2023-2024 les universités et grandes écoles d’une enveloppe de 13 milliards qui a permis la réhabilitation de nombreuses structures. C’est notamment le cas de l’Université de sciences et techniques de Masuku (USTM) qui a récemment fait peau neuve.

S’agissant de l’offre de formation, le catalogue a été enrichi avec notamment la création de nouveaux établissements spécialisés à l’instar de l’Ecole des sciences vétérinaires de Masuku ou de la Faculté de sciences de l’Université Omar Bongo (UOB). Ces efforts, le ministre de l’Enseignement supérieur compte les poursuivre avec l’appui des acteurs des universités et grandes écoles. « Je souhaite que collectivement nous consolidions nos réalisations pour surmonter les défis d’infrastructures, de gouvernance et de vie étudiante », a déclaré le Pr Hervé Ndoume Essingone cité par Gabon reviwew. La cérémonie s’est achevée avec une remise de distinctions à plusieurs enseignants.