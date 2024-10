Enseignement secondaire : les coefficients uniformisés pour une réduction des redoublements

Ecouter l'article

Dans le cadre des réformes de l’année scolaire en cours, le ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a récemment annoncé une initiative visant à uniformiser les coefficients des matières au secondaire. Cette réforme, qui met fin à plus de 55 ans d’un système de coefficients variables, cherche à réduire le taux d’échec scolaire au Gabon. Dans un document parvenu à la rédaction de Gabon média time (GMT) la tutelle explique les fondements de l’initiative comprise dans l’Approche par les compétences (APC) nouvellement adoptées qui est actuellement expérimentée en classes de 6ème et de 5ème.

Selon les statistiques du ministère de l’Éducation nationale, conduit par Camélia Ntoutoume Leclercq, environ 35 % des élèves gabonais redoublent chaque année au Gabon. Ce taux d’échec est l’un des plus élevés en Afrique, loin devant le Sénégal (11%) et le Cameroun (25%). L’Inspection générale des services attribue en partie ce problème à l’utilisation de coefficients variables, qui favorisent certaines matières prioritaires, telles que les mathématiques et le français, au détriment des autres disciplines.

Désormais 1 seul coefficient pour toutes les matières

La nouvelle approche vise à offrir une évaluation plus équilibrée en attribuant un même coefficient à toutes les matières. Cette uniformisation met fin à la suprématie des matières scientifiques, qui pénalisaient les élèves moins performants dans ces disciplines, même s’ils excellaient dans d’autres domaines. Le système précédent, qui avait pour objectif d’encourager les sciences, n’a pas atteint ses résultats escomptés. Au lieu de produire davantage de scientifiques, il a contribué à augmenter les redoublements parmi les élèves n’ayant pas de bonnes notes en mathématiques ou en français.

La réforme s’inscrit dans le cadre de l’Approche par les compétences, une méthode pédagogique visant à développer les compétences pratiques des élèves, plutôt que de se concentrer uniquement sur les matières jugées prioritaires. En donnant un poids égal à chaque matière, le ministère espère offrir une chance équitable à tous les élèves, quel que soit leur domaine de prédilection. « En harmonisant les coefficients, les enfants vont développer leur vraie nature », a expliqué Joachim Ondjila, inspecteur général des services.

Cette mesure pourrait non seulement diminuer le taux de redoublement de 15% soit sur , mais aussi encourager la diversité des talents chez les jeunes Gabonais. Tout ceci dans la droite ligne de l’ambition des autorités de la Transition de réduire de moitié le taux de redoublement d’ici 2026. Gageons que cette méthode se montre efficace.