Burundi : Zita Oligui Nguema au Forum de haut niveau des femmes leaders

La première dame, Zita Oligui Nguema est arrivée à l’aéroport international Melchior Ndadaye Bujumbura, le dimanche 6 octobre 2024 où elle a été accueillie par son homologue burundaise, Angeline Ndayishimiye. L’épouse du président de la Transition prendra part à la 5ème édition du Forum de Haut Niveau de Femmes Leaders qui se déroulera au palais de Kiriri les 7 et 8 octobre 2024 sous le thème : « Investir dans la petite enfance pour bâtir un capital humain solide tout au long de la vie ».

Cet événement, placé sous le haut patronage du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye rassemble des Premières Dames et des leaders féminins de haut niveau, tous engagés à échanger sur des stratégies novatrices en matière de développement durable, avec une attention particulière sur l’importance de l’investissement dans la petite enfance. Cette initiative s’aligne avec les Objectifs de développement durable (ODD) promus par l’ONU, un cadre essentiel pour la construction d’un avenir équitable et prospère.

Promouvoir le développement durable par l’enfance

Après avoir accompagné son époux, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, aux États-Unis et en France, Zita Oligui Nguema poursuit son engagement international en rejoignant ce forum de premier plan au Burundi. Sa présence témoigne de son intérêt pour les initiatives en faveur de l’enfance et du développement humain, ainsi que de la volonté du Gabon de s’intégrer dans les efforts régionaux et mondiaux en matière de développement social.

Organisé par l’OPDD-Burundi, ce forum est également soutenu par l’Organisation des premières dames africaines pour le développement (OAFLAD), une plateforme clé qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie en Afrique à travers l’autonomisation des femmes et des enfants.La participation de Zita Oligui Nguema à cet événement renforce l’engagement du Gabon dans les discussions internationales autour des enjeux liés à l’enfance et du développement durable, tout en consolidant les liens diplomatiques avec le Burundi et les autres nations africaines présentes.