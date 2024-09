Gabon : Jean Liévin Idoundou Manfoumbi nommé administrateur provisoire de la SEEG

Ecouter l'article

Annoncée par le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à travers le communiqué n°65 du mardi 27 août 2024, la mise en administration provisoire de la Société d’energie et d’eau du Gabon (SEEG) vient d’être rendue effective par la nomination de ses principaux administrateurs. Ainsi, c’est l’ingénieur civil à la retraite Jean Liévin Idoundou Manfoumbi qui aura la lourde charge d’assurer la gestion provisoire de l’entreprise chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’eau et de l’électricité.

Engluée depuis des années dans des difficultés d’ordre structurel et infrastructurel, la SEEG devrait prendre, dans les prochaines semaines, un nouveau tournant. C’est du moins ce qui se profile à travers la nomination lors du Conseil des ministres du samedi 31 août dernier des principaux responsables de cette entreprise qui devront s’atteler à relever les défis d’un fonctionnement plus optimal.

Jean Liévin Idoundou Manfoumbi, l’expérience au service de la SEEG

Ainsi, c’est le président du Conseil d’administration de la Société d’énergie et d’eau du Gabon Jean Liévin Idoundou Manfoumbi qui assurera la charge d’administrateur provisoire. Fort de ses 32 ans d’expérience au sein de l’entreprise, ce dernier aura la mission de mener à bien les réformes assignées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions notamment la renégociation de la dette de l’entreprise, la digitalisation et la sécurisation du système informatique, la création d’une Direction de la sécurité et de la lutte contre la fraude et le lancement de l’opération « Un Gabonais, un compteur ».

Il faut dire que le choix d’un cadre issu des rangs de la Société d’énergie et d’eau du Gabon semble procéder de la volonté des autorités de maintenir un équilibre entre continuité et renouveau. Jean Liévin Idoundou Manfoumbi ne disposera donc d’aucune période de sursis et devra s’atteler à assurer une gestion plus efficace de cette entreprise.

la digitalisation et la sécurisation de tout le système informatique et la refonte du parcours clients ; la réduction du traitement des cadres et dirigeants; la mise en place de l’opération ‘’ un Gabonais-un compteur’’ et progressive des modèles de compteurs.