Renforcement du secteur aérien gabonais : une nouvelle collaboration avec la France

Une délégation gabonaise, dirigée par le Général de Brigade Éric Tristan Franck Moussavou, Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), s’est rendue à Paris du 12 au 14 août 2024. Cette visite avait pour objectif de discuter avec les autorités françaises de l’aviation civile sur un projet de coopération visant à renforcer les capacités opérationnelles du personnel de l’ANAC Gabon. La Direction générale de l’Aviation Civile de France (DGAC) était représentée par Xavier Janus, chargé de la coopération pour l’Afrique subsaharienne, en l’absence du Directeur général de la DGAC.

Au cours de cette mission technique, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment le renforcement des relations existantes et la création d’un plan de coopération pour les cinq prochaines années. Les discussions ont également porté sur les besoins en formation, l’accès du Gabon à la sous-région, et l’élaboration de protocoles pour améliorer les normes de vol. Le Général Moussavou a profité de l’occasion pour présenter sa vision d’une collaboration renforcée avec la DGAC, soulignant l’importance de cette coopération pour le développement du secteur de l’aviation civile au Gabon.

Un partenariat stratégique pour le renforcement du secteur aérien

Face à l’accroissement du trafic aérien et aux exigences réglementaires toujours plus élevées, il est devenu crucial pour le Gabon de renforcer ses capacités opérationnelles dans le domaine de l’aviation. Le pays, engagé dans une dynamique de redynamisation de son secteur aérien, cherche à tirer parti de l’expertise technique de la DGAC pour améliorer la gestion de ses aéroports, la réglementation de ses compagnies aériennes, ainsi que l’infrastructure aéronautique dans son ensemble. Cette collaboration vise non seulement à améliorer la sécurité et la conformité, mais aussi à harmoniser les normes aériennes entre les deux pays.

À la fin des discussions, les deux parties ont convenu de formaliser cette coopération par la signature prochaine d’un protocole d’accord. Ce document définira les axes de collaboration prioritaires et inclura la désignation d’un point focal du Gabon pour assurer le suivi des actions convenues. Cette initiative marque une avancée significative dans le partenariat entre le Gabon et la France, avec pour objectif final de garantir une sécurité et une qualité accrues dans les services aériens du Gabon, tout en respectant les standards internationaux.