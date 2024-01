Gabon : il tue sa mère puis se donne la mort à Etakanyabe

Follow on X

C’est l’histoire effroyable vécue à Etakanyabe dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Dans ce village situé sur la route menant à Okondja, un homme s’est donné la mort à l’aide d’une arme à feu et ce, après avoir tué sa mère. Pour l’heure, nul ne connaît le mobile de cet acte ignoble qui intervient alors que le pays semble rythmer sur la joie de la libération.

Loin des scènes de liesse populaire et de réjouissance dans les quartiers et villages du Gabon, Etakanyabe traverse des heures sombres. Réputé paisible et accueillant, ce village est pourtant passé de l’autre côté de l’histoire. Devenant tout bonnement dangereux. Autant dire que la psychose tant à prendre le dessus depuis la double pertes en vie humaine enregistrée ces dernières 24 heures. Une mère de famille abattue par son fils qui s’est lui-même suicidé après. Sapristi !

Au-delà du réel !

Telle cette série populaire des années 60, la scène ubuesque vécue par les populations de ce village ogivin plonge dans l’irréel. Comment expliquer qu’un individu puisse avoir le courage d’ôter la vie à autrui qui plus est, sa génitrice. Pourtant, notre compatriote ne s’est pas gêné de se faire connaître par la pire des manières. Pour l’heure, les causes ayant conduit à la commission de cet acte répréhensible n’ont pas été énoncées par les agents de forces de l’ordre dépêchés sur les lieux.

Mais une chose semble certaine, c’est que le mis en cause aurait ressenti du remord dans ces entrefaites. Résultat, il a décidé de se donner la mort en plaçant l’arme sous son menton. C’est ce coup de fusil qui lui a été fatal qui mettra en alerte tout le petit village d’Etakanyabe, situé sur la route d’Okondja dans la province de l’Ogooué Ivindo. La vidéo rendue publique sur la toile révèle le corps inerte de l’intéressé allongé presque vomi par les riverains en rogne. Nous y reviendrons !