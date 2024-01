Benjamin Epps annonce la réponse au clash de 404Billy !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Deux semaines après sa sortie officielle « la plus grande des désillusions » du rappeur 404billy originaire de Villiers-le-Bel dans le Val d’Oise, va enfin recevoir une réponse du crack Benjamin Epps. L’annonce a été faite par l’intéressé ce mardi 2 janvier 2024 via sa page officielle Facebook. Si la date de sortie n’est pas fixée, le Mc gabonais installé en France promet régler des comptes.

Véritable Ovni du rap français, Benjamin Epps est depuis quelques jours sous les feux des critiques à la suite d’un clash qui porte la paternité de 404Billy. Un rappeur français en construction qui avait décidé d’en découdre avec celui qui lui avait donné de la force dans le titre « Window ». Si le cœur de cette discorde n’a pas été révélé, une chose est sûre c’est que l’heure est à l’inimitié.

Benjamin Epps tenté par le démon lyrical de Kestate !

Si une certaine presse le disait enterré par 404Billy, la réalité est assurément à trouver ailleurs. C’est en tout cas ce qu’affirme le « meilleur rappeur de France » né à Belle-Vue au Gabon. Pour ce dernier, l’absence publique était exclusivement liée à son agenda chargé. Il a entre autres sorti un nouvel EP intitulé « Ready For War » et entamé une tournée dans l’hexagone.

« Bonne année à tous et que les plus vulnérables retrouvent paix et sérénité en 2024. Je reçois plein de messages mais mes responsabilités et la tournée m’ont tenu loin du studio », a-t-il lâché. Non sans annoncer que « dès ce soir j’y retourne. Je vais répondre à un faux rappeur ». S’il n’a pas nommément cité 404Billy, il est clair qu’il s’agit de ce dernier qui a ouvert la guerre à MC Crooks. Le mois que l’on puisse dire c’est que l’addition se présage salée.