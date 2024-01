Gabon : Bilie-By-Nze émet des doutes sur la Transition en cours

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’instar de plusieurs acteurs de la vie politique nationale, l’ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze a souhaité ses vœux à la nation. Dans une déclaration rendue publique par notre confrère de GabonActu, le dernier chef du gouvernement d’Ali Bongo revient sur les événements du 30 août et sur la transition en cours. A ce propos, il semble sceptique devant les nombreuses promesses énoncées par les nouvelles autorités.

L’ancien premier ministre n’a visiblement pas encore avalé la pilule après le renversement du régime dont il est issu. Malgré les nombreuses réalisations du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), en l’espace de trois mois seulement, Alain-Claude Bilie-By-Nze fait le choix de se complaire dans de nombreuses interrogations, teintées de pessimisme.

Bilie-By-Nze relève un nouveau chapitre du Gabon auréolé de promesses

Dans ses vœux aux Gabonais, Alain-Claude Bilie-By-Nze dresse à la fois un bilan personnel pour cette année 2023, et s’interroge sur les perspectives pour le Gabon, sous l’ère CTRI. En effet, si l’ancien locataire de l’immeuble du 2 décembre présente sa nomination à la tête du gouvernement en janvier 2023 comme « un accomplissement personnel », ce « chapitre inachevé », duquel s’en est suivi un nouveau, fait selon lui de promesses, mais qui suscite surtout de sa part des interrogations quant à leur réalisation.

« L’année 2024 qui s’ouvre sonne donc comme le commencement de ce nouveau chapitre. Quelles en seront la teneur et l’intensité ? Les fruits à venir seront-ils à la hauteur des fleurs que semble porter la promesse ? », a déclaré Alain-Claude Bilie-By-Nze, cité par le confrère GabonActu, avant de s’en remettre à l’avenir pour espérer obtenir des réponses. Revenant sur son parcours, l’ancien membre du gouvernement n’a pas manqué de dresser un parallèle avec les bouleversements en cours.



« Ces moments que nous vivons sont aussi l’occasion d’interroger notre propre parcours, nos succès et nos contrariétés, notre rapport à l’autre et à la patrie, de même que notre vision car, de notre vécu commun doit émerger une idée partagée de ce que nous devons être, ensemble », a-t-il conclu, non sans manquer de souhaiter une Bonne année à tous.

Notons que depuis le renversement d’Ali Bongo, Alain-Claude Bilie-By-Nze, qui n’a jamais véritablement donné sa lecture des événements du 30 août, se contente, à de rares occasions, d’alimenter son compte X de citations de personnages historiques français. Sa dernière sortie publique, explicitement en lien avec les événements en cours dans le pays, date du 29 septembre 2023.