Gabon : GSEZ réaffirme son engagement pour l’amélioration des conditions de travail à la ZIS de Nkok

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le mardi 12 septembre dernier que Gabon Special Economic Zone (GSEZ) a tenu à réagir au mouvement d’humeur des employés de la Zone d’investissement spécial de Nkok réunis au sein collectif « Coopérative des Travailleurs de la Zone Économique de Nkok » (CTZEN). Ainsi, au lendemain d’une rencontre entre l’Autorité Administrative de Nkok (AAN) et ledit collectif, GSEZ a tenu à réitérer son engagement pour la promotion de conditions de travail plus sûres et équitables.

En charge de l’aménagement, de gestion et de développement de la ZIS de Nkok, cette entité n’est pas restée insensible à la montée au créneau des employés qui dénonçaient les conditions de travail dans plusieurs entreprises installées au sein de ladite zone. À cet effet, elle a assuré que GSEZ assiste et collabore avec l’AAN afin de veiller au respect et à l’application des lois gabonaises au sein de la ZIS.

GSEZ pour l’amélioration des conditions de travail

GSEZ a tenu à rappeler d’ailleurs l’ensemble des initiatives prises pour améliorer les normes du travail tout en garantissant un environnement d’affaires durable et responsable au sein de la zone. Il s’agit entre autres de l’organisation de missions d’audit diligentées par l’inspection du travail et la facilitation des échanges entre l’AAN et les entreprises installées au sein de la ZIS.



« Ces audits trimestriels ont joué un rôle déterminant dans l’adhésion des entreprises aux normes de travail établies, garantissant des conditions de travail plus sûres et équitables pour leurs employés », indique le communiqué de GSEZ. À l’issue des audits, les entreprises sont invitées à se conformer aux points d’amélioration dans des délais impartis. Dans la droite ligne de cette initiative, l’entreprise a également créé en 2021 SAFER afin d’aider les industries à identifier et à combler les lacunes en matière de santé et sécurité au travail.