Gabon : François Rafemo Bourdette en visite aux industrielles

Le mardi 06 août 2024, le Ministre de l’industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette accompagné des membres de son département ministériel a effectué une visite auprès des entreprises Huilaf dans la commune d’Akanda et Lux Lobota dans la commune d’Owendo. Objectif, promouvoir le made in Gabon afin de rendre plus fort notre tissu industriel conformément au souhait des plus hautes autorités de la transition, en tête desquelles le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pour cette première journée, le patron de l’Industrie gabonaise, François Mbongo Rafemo Bourdette, a mis le cap sur deux entreprises Lux Lobota dans la commune d’Owendo, dont l’activité est essentiellement basée sur la production des papiers à usages sanitaires et Huilaf dans le 2e arrondissement de la commune d’Akanda, qui fait dans la transformation agroalimentaire d’arachide. Une visite qui s’inscrit dans la continuité des efforts déployés par le membre du gouvernement en vue de favoriser le développement des activités des industriels gabonais.

Le made in Gabon à l’honneur!

L’industrie jouant un rôle déterminant pour notre économie, le membre du gouvernement conscient du travail à abattre ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’où l’importance de cette visite qui permet de mettre en lumière les activités des promoteurs du made in Gabon. « C’est un plaisir et un honneur pour moi de visiter les industries gabonaises et surtout de voir que les gabonais entreprennent dans ce domaine. Le Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema encourage la promotion du made in Gabon et à notre niveau nous allons tout mettre en oeuvre pour développer ce tissu industriel important afin qu’il soit très fort » a confié le membre du gouvernement, non sans manquer de rappeler que le processus pour y arriver est entamé.

Pour leur part, les industriels se sont sentis privilégiés et espèrent bénéficier de tous les outils nécessaires et possibles que le patron de l’industrie ne cessent de mettre en place pour la croissance de leurs activités. Débutée ce mardi 06 août, cette visite se poursuivra ce 7 août sur d’autres sites notamment à Bikélé dans la commune de Ntoum et Ambowe dans le 1er arrondissement de Libreville. Lesquelles visites traduisent tout l’intérêt que le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette porte à l’endroit des industries gabonaises.