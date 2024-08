Gabon : le salaire du président de la République est de 7,5 millions FCFA !

Ecouter l'article

C’est l’une des révélations faites par l’ancien Premier ministre du Gabon sous Ali Bongo Ondimba. Invité chez nos confrères de Media Afrique News, Julien Nkoghe Bekale a indiqué que selon les textes légaux, le Chef de l’État émargerait à 7,5 millions FCFA par mois soit 90 millions FCFA l’an. De quoi relativiser les montants faramineux avancés par des présumées sources autorisées.

Si dans un de leur article, citant des sources ministérielles, notre confrère de Media Afrique News évoquait le chiffre de 3,250 milliards de FCFA par an en guise de salaire pour le Président de la République sous Ali Bongo Ondimba, l’ancien chef du gouvernement Julien Nkoghe Bekale a révélé une autre réalité. Selon l’ancien Premier ministre, les textes qui encadrent l’exercice de la fonction fixe à 7,5 millions FCFA le montant mensuel perçu par le Chef de l’État gabonais.

Le Gén. Oligui Nguema a renoncé à 7,5 millions FCFA par mois

À l’heure où tous les internautes s’improvisent analystes financiers pour évoluer le pillage des fonds publics qui auraient été orchestrés par Ali Bongo Ondimba en majorant, selon certaines sources peu fiables, le salaire du Chef de l’État à sa guise, l’un de ses Premiers ministres a tenu à faire une révélation qui engage l’honorabilité accolée à la stature républicaine qu’il incarne à vie. Selon Julien Nkoghe Bekale, les textes fixent à 7,5 millions FCFA le salaire du Président de la République. On est bien loin des 270 millions FCFA par mois avancés par certains.

Ainsi donc, en renonçant, le 18 octobre 2023, à son traitement de Chef de l’État, le patron du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), déclinait ledit salaire. Poursuivant ses explications sur le train de vie des membres du gouvernement et de la Présidence, Julien Nkoghe Bekale a martelé que le Premier ministre perçoit mensuellement 4,7 millions FCFA. Les ministres d’État et les ministres simples perçoivent respectivement 3,5 millions et 3 millions FCFA.