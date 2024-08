Trafic des compteurs : la SEEG appelle à la vigilance

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a informé l’opinion d’un vaste trafic de compteurs et a appelé à la vigilance. Ci-dessous, l’intégralité du communiqué.

Libreville, le 07 août 2024-La Direction Générale de la SEEG porte à la connaissance du public que des individus mal intentionnés et non encore identifiés, agents SEEG y compris, procèdent actuellement au démarchage commercial des compteurs d’eau et d’électricité auprès des ménages du Grand Libreville et de l’intérieur du pays, ainsi qu’au recouvrement des frais liés à cette prestation.

Devant la recrudescence du phénomène, la SEEG rappelle à l’ensemble des usagers du service public de l’eau potable et de l’électricité que les souscriptions d’abonnement se font exclusivement dans ses agences commerciales et sont traitées par nos chargés clientèle.

Les règlements se font uniquement à la caisse et aucun agent n’est autorisé à percevoir des fonds en dehors de cet endroit. Tout paiement est assujetti à la délivrance d’une quittance.

Une demande de branchement nécessite au préalable la constitution d’un dossier comportant le numéro du poteau électrique le plus proche du logement et la photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité nationale, passeport, etc.) en cours de validité.

Le dossier ainsi constitué est déposé à l’agence commerciale auprès du Chargé de clientèle, qui accompagne le demandeur jusqu’à réalisation du branchement dans un délai de 3 semaines après paiement du devis.

Les compteurs sont disponibles à la SEEG. Toute transaction effectuée auprès d’un tiers n’engage nullement l’entreprise. La SEEG décline sa responsabilité vis-à-vis des victimes de cette arnaque et se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes répréhensibles. En cas de doute, le Centre Service Clients est joignable au 011 76 73 73.