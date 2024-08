Follow on X

Gabon-France : le Gén. Maurice Ntossui Allogo et Alexis Lamek font le point de l’accord de conversion de dettes

Ce jeudi 1er août 2024, s’est tenue à Libreville la 14ème réunion du Comité d’Orientation Stratégique (COS) de la mise en œuvre de l’Accord de Conversion de Dettes pour le développement durable des écosystèmes forestiers gabonais. Une rencontre organisée conjointement par le ministère des Eaux et Forêts et l’Agence Française de Développement (AFD) qui avait pour objectif de faire un état des lieux de la mise en œuvre de cet accord et des projets y relatifs.

En effet, cette rencontre co-présidée par le ministre des Eaux et Forêts, le Général de Brigade Maurice Ntossui Allogo, et l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek a été essentiellement marquée par une présentation exhaustive du bilan du Comité d’Orientation Stratégique mais aussi une session de questions-réponses autour du suivi des recommandations et de la mise en œuvre des projets de la 13ème réunion du COS.

Plusieurs projets mis en place

Au nombre des projets passés au crible, il y a entre autres les projets de Contrôle de l’aménagement forestier (CAF), l’Arc Emeraude (AE), le Projet éléphant Gabon (PEG), le Projet d’Appui à la filière forêts-bois (PAFFB) et le Projet d’Appui à l’Éducation à l’Environnement dans les Écoles Primaires gabonaises (PAEEG). Cette rencontre a également permis de faire un point financier à travers les Fonds d’études et de préparation des Projets (FEPP).

Il faut souligner que cet accord a donné lieu à des projets structurants, il était donc important selon le membre du gouvernement de faire le point de leur mise en œuvre. « Aujourd’hui, on est orienté sur les projets qui vont amener à renforcer les capacités du ministère aussi bien sur le plan du personnel, du matériel pour permettre à la ressource humaine de mieux se déployer sur le terrain pour atteindre les objectifs qui touchent l’environnement, la gestion des conflits Homme-éléphant, de la biodiversité », a déclaré le ministre des Eaux et Forêts.

Pour rappel, l’Accord pour la conversion des dettes (ACD) permet le développement de projets dans les secteurs de la forêt, de l’environnement, de la conservation de la biodiversité et de l’écotourisme.