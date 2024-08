Gabon : Parfaite Amouyeme Ollame s’insurge contre la stratégie de distribution du sucre du Groupe MFB

Ecouter l'article

Ce vendredi 02 août 2024, le ministre du Commerce, des PME-PMI, Parfaite Amouyeme Ollame a reçu à son cabinet les responsables du groupe MFB « les sucreries du Gabon ». Il était question pour le membre du gouvernement de faire le point sur la pénurie de sucre inexplicable qui a d’ailleurs favorisé la hausse du prix de ce produit essentiel à la consommation de grande masse.

Depuis quelque temps, un constat est fait à travers le pays à savoir, le sucre qui se fait de plus en plus rare quand il n’est pas totalement absent sur le marché. Pour tenter de comprendre ce qui serait à l’origine de cette situation, Parfaite Amouyeme Ollame a échangé avec les responsables du groupe MFB, les Sucreries du Gabon. Entre autres points évoqués, la pénurie constante de sucre sur le territoire national et ce en dépit des multiples séances de travail en lien avec l’approvisionnement du marché local.

Le ministre du Commerce pour un retour imminent du sucre sur les grandes surfaces

Il faut dire que cette rencontre intervient après la descente de terrain effectuée par le Directeur général du commerce ( DGC) Zéphirine Etotowa Ntutume le 31 juillet 2024 afin de traquer les distributeurs qui favorisent cette pénurie. Le Ministre du Commerce des PME-PMI chargé des Activités Génératrices de Revenus, s’est insurgé contre la stratégie de redistribution du sucre qui n’obéit en rien aux décisions prises par le gouvernement. « Fort est de constater qu’il manque du sucre dans les grandes surfaces et espaces commerciaux légaux, qui répondent aux normes. En revanche ce produit de première nécessité se retrouve aux mains des détaillants dans les marchés et vendu à un prix exorbitant » a-t-elle indiqué.

Tapant du poing sur la table, Parfaite Amouyeme Ollame a rappelé aux responsables de MFB les sucreries du Gabon que le prix du kg de sucre est fixé à 925 FCFA et 1100 FCFA pour les zones reculées. De ce fait, les opérateurs économiques sont appelés à se mettre au pas sous peine de représailles comme l’avait précisé le Directeur général du Commerce lors de sa descente sur le terrain. « Des amendes qui seront infligées à l’encontre des opérateurs économiques récidivistes varient d’un million de FCFA à plus. Et cela permettra de contraindre ces derniers à respecter la réglementation en vigueur en matière de Commerce ».